«Инарктика» может выплатить дивиденды в размере 19 рублей на акцию
Совет директоров группы компаний «Инарктика» рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 19 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «Инарктики» к 10:39 мск увеличилась на 2,3% до 993,5 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 27 октября. Индекс Мосбиржи составил 3236,84 пункта (+0,4%). С начала года котировки компании увеличились на 67%, бенчмарк – на 50,26%.
Если решение о выплате дивидендов одобрят, инвесторы могут получить деньги 9 декабря. Дивдоходность бумаг составит 1,9%. Общее собрание акционеров компании пройдет 6 ноября.
«Инарктика» также сообщила о завершении начисления дивидендов владельцам акций по итогам первого полугодия. Выплаты составили 16 руб. на бумагу, общая сумма – 1,4 млрд руб. Решение о дивидендах собрание акционеров группы утвердило 12 сентября.
Компания опубликовала 20 октября финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2023 г. С января по сентябрь чистая прибыль «Инарктики» составила 2,64 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 36%. Общая выручка производителя за период – 2,45 млрд руб. Ее объем уменьшился на 35% – с января по сентябрь 2022 г. она составляла 3,77 млрд руб.
С 12 октября Мосбиржа перенесла акции «Инарктики» в первый котировальный список.
Группа «Инарктика» специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она выращивает красную рыбу в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Карелии.