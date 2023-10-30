«Инарктика» может выплатить дивиденды в размере 19 рублей на акцию

Компания опубликовала 20 октября финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2023 г. С января по сентябрь чистая прибыль «Инарктики» составила 2,64 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 36%. Общая выручка производителя за период – 2,45 млрд руб. Ее объем уменьшился на 35% – с января по сентябрь 2022 г. она составляла 3,77 млрд руб.