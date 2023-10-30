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Инвестиции

«Инарктика» может выплатить дивиденды в размере 19 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров группы компаний «Инарктика» рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 19 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций «Инарктики» к 10:39 мск увеличилась на 2,3% до 993,5 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 27 октября. Индекс Мосбиржи составил 3236,84 пункта (+0,4%). С начала года котировки компании увеличились на 67%, бенчмарк – на 50,26%.

Если решение о выплате дивидендов одобрят, инвесторы могут получить деньги 9 декабря. Дивдоходность бумаг составит 1,9%. Общее собрание акционеров компании пройдет 6 ноября.

«Инарктика» также сообщила о завершении начисления дивидендов владельцам акций по итогам первого полугодия. Выплаты составили 16 руб. на бумагу, общая сумма – 1,4 млрд руб. Решение о дивидендах собрание акционеров группы утвердило 12 сентября.

Акции «Инарктики» отреагировали снижением на выход финансовой отчетности

Компания опубликовала 20 октября финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2023 г. С января по сентябрь чистая прибыль «Инарктики» составила 2,64 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 36%. Общая выручка производителя за период – 2,45 млрд руб. Ее объем уменьшился на 35% – с января по сентябрь 2022 г. она составляла 3,77 млрд руб.

С 12 октября Мосбиржа перенесла акции «Инарктики» в первый котировальный список.

Группа «Инарктика» специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она выращивает красную рыбу в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Карелии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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