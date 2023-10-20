Акции «Инарктики» отреагировали снижением на выход финансовой отчетности
Чистая прибыль группы компаний по производству лосося и форели «Инарктика» с января по сентябрь 2023 г. составила 2,64 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 36%, следует из отчетности, опубликованной на сайте компании. Акции эмитента на Мосбирже на фоне новости дешевели на 3,2% до 971 руб.
Общая выручка производителя за девять месяцев составила 2,45 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. ее объем уменьшился на 35% – тогда выручка составляла 3,77 млрд руб.
На фоне публикации отчетности акции «Инарктики» подешевели на 3,05% до 973 руб. к 17:10 мск по сравнению с ценой закрытия основных торгов 19 октября. Индекс Мосбиржи составил 3252,2 пункта (-0,13%). С начала года котировки компании увеличились на 62%, бенчмарк – на 50,92%.
В сентябре акционеры группы «Инарктика» утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 16 руб. на акцию. Общий размер дивидендов составил 1,4 млрд руб.
После публикации отчетности компании за первое полугодие 2023 г. 30 августа акции «Инарктики» дорожали почти на 20%. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб., увеличившись на 4% в годовом выражении. По итогам 2022 г. этот показатель вырос на 44% до 12,2 млрд руб.