Акции «Инарктики» отреагировали снижением на выход финансовой отчетности

Чистая прибыль группы компаний по производству лосося и форели «Инарктика» с января по сентябрь 2023 г. составила 2,64 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 36%, следует из отчетности, опубликованной на сайте компании. Акции эмитента на Мосбирже на фоне новости дешевели на 3,2% до 971 руб.