Газета
Инвестиции

Акции «Инарктики» отреагировали снижением на выход финансовой отчетности

Ведомости

Чистая прибыль группы компаний по производству лосося и форели «Инарктика» с января по сентябрь 2023 г. составила 2,64 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 36%, следует из отчетности, опубликованной на сайте компании. Акции эмитента на Мосбирже на фоне новости дешевели на 3,2% до 971 руб.

Общая выручка производителя за девять месяцев составила 2,45 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. ее объем уменьшился на 35% – тогда выручка составляла 3,77 млрд руб.

На фоне публикации отчетности акции «Инарктики» подешевели на 3,05% до 973 руб. к 17:10 мск по сравнению с ценой закрытия основных торгов 19 октября. Индекс Мосбиржи составил 3252,2 пункта (-0,13%). С начала года котировки компании увеличились на 62%, бенчмарк – на 50,92%.

Ранее по теме: Акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды в размере 16 рублей на акцию

В сентябре акционеры группы «Инарктика» утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 16 руб. на акцию. Общий размер дивидендов составил 1,4 млрд руб. 

После публикации отчетности компании за первое полугодие 2023 г. 30 августа акции «Инарктики» дорожали почти на 20%. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб., увеличившись на 4% в годовом выражении. По итогам 2022 г. этот показатель вырос на 44% до 12,2 млрд руб.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных