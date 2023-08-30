Акции «Инарктики» подорожали почти на 20% после выхода отчетности

Акции «Инарктики» подорожали почти на 20% после выхода отчетностиЭксперты связывают рост бумаг с позитивными финрезультатами и ожиданием дивидендов
Акции «Инарктики» в ходе торгов в среду, 30 августа, подорожали почти на 20% до дневного максимума в 1099 руб. за бумагу. По состоянию на 17:30 мск их стоимость составила 1037 руб. (+13,21%%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3 200,73 пункта (+-0,73%). С начала года котировки выросли на 76%, за тот же период бенчмарк подрос на 49%.
Рост стоимости бумаг является реакцией на выход финансовой отчетности компании и связан с вероятной выплатой квартальных дивидендов, причем даже выше прогнозируемых. Такое мнение высказал инвестиционный стратег «Алор брокера» Павел Веревкин. По его словам, на рост стоимости акций также могли оказать влияние действия компании по реализации программы обратного выкупа акций.
Бумаги «Инарктики» сейчас выглядят достаточно привлекательным активом и на фоне финрезультатов, и в связи с общими тенденциями на рынке, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Рынок растет в объемах и ценах, в это же время компания достаточно успешно проводит вертикальную интеграцию. Она вкладывает в производство, что тоже позволяет увеличивать показатели, добавил эксперт.
В опубликованном 29 августа комментарии аналитика «Тинькофф инвестиций» Маргариты Яковлевой целевая цена акций «Инарктики» была на уровне 910 руб. (то есть на 15% меньше текущей стоимости). По ее мнению, долговая нагрузка компании остается на низком уровне, несмотря на активную инвестиционную деятельность.
В «Тинькофф инвестициях» позитивно оценивают возобновление публикации консолидированной отчетности, поскольку это повышает прозрачность компании и доверие инвесторов.
Компания 20 августа опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. и 2022 г. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб., увеличившись на 4% в годовом выражении. По итогам 2022 г. этот показатель вырос на 44% до 12,2 млрд руб.
При этом выручка в первом полугодии 2023 г. снизилась на 10% до 12,9 млрд руб. По итогам 2022 г. рост этого показателя составил 48% в годовом выражении до 23,5 млрд руб.
Яковлева объяснила рост выручки на 48% уходом ключевых импортеров с рынка рыбной продукции и стремительным взлетом цен. Но в первом полугодии 2023 г. предложение на этом рынке восстановилось благодаря возвращению поставок из Чили и успешной лососевой путине на Дальнем Востоке, поэтому цена на рыбу скорректировалась, считает аналитик. По ее мнению, на рост прибыли в первые шесть месяцев текущего года также оказали влияние переоценка биологических активов, сокращение резервов по ожидаемым кредитным убыткам и доходы от курсовых разниц.
8 августа совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам первого полугодия. Последний день покупки для получения дивидендов назначен на 21 сентября. Окончательное решение будет принято на общем собрании акционеров 12 сентября.
Группа «Инарктика» – российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели. Она занимается товарным выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелии. Группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели и 13 действующих ферм, следует из информации на сайте компании.