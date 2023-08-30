Акции «Инарктики» подорожали почти на 20% после выхода отчетности

Акции «Инарктики» в ходе торгов в среду, 30 августа, подорожали почти на 20% до дневного максимума в 1099 руб. за бумагу. По состоянию на 17:30 мск их стоимость составила 1037 руб. (+13,21%%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3 200,73 пункта (+-0,73%). С начала года котировки выросли на 76%, за тот же период бенчмарк подрос на 49%.