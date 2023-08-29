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Инвестиции

Чистая прибыль «Инарктики» в первом полугодии обновила исторический рекорд

Ведомости

«Инарктика» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. и 2022 г. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб., увеличившись на 4% в годовом выражении.

На фоне выхода отчетности стоимость бумаг компании выросла на 2,53%, до 850 руб. По состоянию на 15:05 мск она составляла 842,5 руб. (+1,63%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3213,41 пунктов (+0,46%). С начала года котировки компании выросли на 41,6%, бенчмарк – на 48%.

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Выручка в первом полугодии 2023 г. снизилась на 10%, до 12,9 млрд руб., валовая прибыль – на 1%, до 10,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA в этот период упала на 24%, до 2,8 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 49% против 58% в аналогичный период годом ранее.

По итогам 2022 г. выручка компании выросла на 48% в годовом выражении, до 23,5 млрд руб., чистая прибыль – на 44%, до 12,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 91% и достигла 13 млрд руб., обеспечив рентабельность на уровне 55%.

Ранее совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам первого полугодия. Последний день покупки для получения дивидендов назначен на 21 сентября. Окончательное решение будет принято на общем собрании акционеров 12 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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