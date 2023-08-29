Чистая прибыль «Инарктики» в первом полугодии обновила исторический рекорд

На фоне выхода отчетности стоимость бумаг компании выросла на 2,53%, до 850 руб. По состоянию на 15:05 мск она составляла 842,5 руб. (+1,63%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3213,41 пунктов (+0,46%). С начала года котировки компании выросли на 41,6%, бенчмарк – на 48%.