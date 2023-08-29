Чистая прибыль «Инарктики» в первом полугодии обновила исторический рекорд
«Инарктика» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. и 2022 г. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии обновила исторический рекорд и составила 8,6 млрд руб., увеличившись на 4% в годовом выражении.
На фоне выхода отчетности стоимость бумаг компании выросла на 2,53%, до 850 руб. По состоянию на 15:05 мск она составляла 842,5 руб. (+1,63%). В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 3213,41 пунктов (+0,46%). С начала года котировки компании выросли на 41,6%, бенчмарк – на 48%.
Выручка в первом полугодии 2023 г. снизилась на 10%, до 12,9 млрд руб., валовая прибыль – на 1%, до 10,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA в этот период упала на 24%, до 2,8 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 49% против 58% в аналогичный период годом ранее.
По итогам 2022 г. выручка компании выросла на 48% в годовом выражении, до 23,5 млрд руб., чистая прибыль – на 44%, до 12,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 91% и достигла 13 млрд руб., обеспечив рентабельность на уровне 55%.
Ранее совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам первого полугодия. Последний день покупки для получения дивидендов назначен на 21 сентября. Окончательное решение будет принято на общем собрании акционеров 12 сентября.