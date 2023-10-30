Мосбиржа раскрыла бухгалтерскую отчетность с января по сентябрь

В документе указано, что торговые и инвестиционные доходы Мосбиржи за девять месяцев достигли 23,7 млрд руб. – в 432 раза больше год к году. Совокупный доход торговой площадки с января по сентябрь составил 26,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель вырос в 156 раз.