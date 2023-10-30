Газета
Инвестиции

Мосбиржа раскрыла бухгалтерскую отчетность с января по сентябрь

Ведомости

Прибыль Московской биржи с января по сентябрь 2023 г. после налогообложения составила 26,5 млрд руб. год к году показатель увеличился почти в 182 раза, следует из бухгалтерской отчетности торговой площадки, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В документе указано, что торговые и инвестиционные доходы Мосбиржи за девять месяцев достигли 23,7 млрд руб. – в 432 раза больше год к году. Совокупный доход торговой площадки с января по сентябрь составил 26,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель вырос в 156 раз.

Акции Мосбиржи к 12:13 мск торговались по 192,67 руб. Стоимость бумаг увеличилась на 0,6%, по сравнению с ценой на момент закрытия основных торгов днем ранее. Индекс торговой площадки составил 3240,82 пункта (+0,52%). С начала года котировки увеличились более чем в два раза, бенчмарк – на 50,44%. 

Обвал фондового рынка России оказался рекордным за всю историю

«Ведомости» выясняли, что теперь будет с рублем и чего ждать рынку

24 февраля 2022 г. российский фондовый рынок обвалился максимально за все время наблюдений. Индекс Мосбиржи по итогам основного торгового дня рухнул на 33,2%, его долларовый аналог РТС – на 39,4%. В середине дня индексы падали на 45–50%. Предыдущий антирекорд рынок устанавливал 6 октября 2008 г., но тогда индексы падали на 18,6% и 19,1% соответственно. С 13:10 мск 25 февраля Мосбиржа останавливала торги в основном режиме акциями и расписками эмитентов США. 

После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 г. при открытии торгов в 10:01 индекс Мосбиржи падал на 9,58% (2003 пункта), его долларовый аналог РТС – на 11,72% (1018 пунктов). Днем ранее на площадке начались массовые распродажи бумаг на фоне новостей о предстоящих референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных