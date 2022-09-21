Российский рынок акций открылся падением

Распродажи на Мосбирже начались 20 сентября, на новостном фоне о предстоящих в ближайшее время референдумах в ДНР, ЛНР и Херсонской (а позже и в Запорожской) областях. В ходе торгового дня индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись впервые с конца августа ниже 2300 пунктов. Но уже к 16:00 мск бенчмарку удалось отскочить – он терял 5,26%. Практически на столько же (-5,37%) падал и долларовый РТС.