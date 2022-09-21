Российский рынок акций открылся падением

Российский рынок акций открылся падениемИнвесторов обеспокоила новость о мобилизации
Новый рабочий день для российского рынка начался с падения. На открытии торгов в 10:01 индекс Мосбиржи рухнул на 9,58% (2003 пункта), его долларовый аналог РТС падал на 11,72% (1018 пунктов). Но уже в 10:09 падение рынка замедлилось, составив 5,34% для индекса Мосбиржи и 8,03% для индекса РТС.
Рубль слабеет относительно европейской и американской валют. Доллар к 10:03 мск стоит 61,3 руб. (+ 1 руб. 27 коп.) – валюта впервые укрепилась до этого значения с 12 сентября, евро торгуется по 61,3 руб. (+75 коп). Юань укрепился на 13 коп. до 8,77 руб.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан, процесс мобилизации начнется с сегодняшнего дня. Призыв затронет граждан, состоящих в запасе, прежде всего тех, кто проходил службу в составе Вооруженных сил, имеет военную специальность и необходимый опыт. Призванные на военную службу пройдут дополнительную военную подготовку.
Распродажи на Мосбирже начались 20 сентября, на новостном фоне о предстоящих в ближайшее время референдумах в ДНР, ЛНР и Херсонской (а позже и в Запорожской) областях. В ходе торгового дня индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись впервые с конца августа ниже 2300 пунктов. Но уже к 16:00 мск бенчмарку удалось отскочить – он терял 5,26%. Практически на столько же (-5,37%) падал и долларовый РТС.
Падение наблюдалось только на фондовом рынке: валютный рынок турбулентность не затронула. Инвесторы опасались, что положительный исход референдумов создаст риск перехода к мобилизации, объяснял «Ведомостям» управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов. К концу дня снижение индекса Мосбиржи составило 8,85%.