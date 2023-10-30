Чистая прибыль «М.Видео - Эльдорадо» выросла в полтора раза за девять месяцев

По итогам первого полугодия 2023 г. «М.Видео - Эльдорадо» получила чистый убыток в размере 4,6 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. Компания объяснила это ростом финансовых расходов и расходов на амортизацию. Во II квартале выручка выросла на 21%, но за шесть месяцев показатель снизился на 18,1% при сравнении год к году, до 179,2 млрд руб.