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Инвестиции

Чистая прибыль «М.Видео - Эльдорадо» выросла в полтора раза за девять месяцев

Ведомости

Чистая прибыль «М.Видео - Эльдорадо» с января по сентябрь 2023 г. составила 95,5 млн руб. Год к году показатель увеличился на 53,8%, следует из бухгалтерской отчетности компании, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В документе уточняется, что прибыль ритейлера от продаж за девять месяцев выросла на 88,6% год к году до 67,1 млрд руб. В то же время прибыль до налогообложения составила 138,2 млн руб. (+41,7%), валовая прибыль – 168,2 млн руб. (-0,78%). Общая выручка группы за период уменьшилась на 0,41% до 168,1 млн руб.

Акции группы к 18:30 мск торговались по 193,8 руб. – на 0,51% больше по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 27 октября. Индекс Мосбиржи составил 3222,12 пункта (-0,06%). С начала года котировки компании выросли на 20,6%, бенчмарк – на 49,58%.

«М.Видео-Эльдорадо» не планирует buyback акций и выплату дивидендов в 2023 году

По итогам первого полугодия 2023 г. «М.Видео - Эльдорадо» получила чистый убыток в размере 4,6 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. Компания объяснила это ростом финансовых расходов и расходов на амортизацию. Во II квартале выручка выросла на 21%, но за шесть месяцев показатель снизился на 18,1% при сравнении год к году, до 179,2 млрд руб.

Ранее ритейлер сообщил, что не планирует совершать обратный выкуп собственных акций у нерезидентов, а также выплачивать дивиденды владельцам своих бумаг. Все свободные деньги компания планирует направить на собственное развитие и стабилизацию бизнеса, в том числе на открытие новых магазинов, поясняла финансовый директор Анна Гарманова.

Она также отмечала ранее, что к концу 2023 г. группа ожидает снижения соотношения чистого долга к EBITDA до уровня ниже 4х. По словам финансового директора, компания постарается улучшить этот показатель за счет увеличения оборота и оптимизации расходов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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