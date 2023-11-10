Выпуск однодневных ЦФА «Ростелекома» и Альфа-банка раскупили за пять часов
Альфа-банк и «Ростелеком» выпустили однодневные цифровые финансовые активы (ЦФА) объемом 1 млрд руб. на платформе «А-токен». Цифровые активы раскупили в течение пяти часов на форуме Finopolis 8 ноября.
Ставка по ЦФА составила 15,15% годовых. Книгу заявок собрали во время форума, на следующий день эмитент погасил выпуск ЦФА в полном объеме.
Данный формат выпуска показывает возможности рынка, в частности, для эмитентов с высоким кредитным качеством, которые могут довольно быстро привлекать ликвидность с рынка хоть на час, хоть на 10 лет, что будет зависеть от ожиданий инвесторов и структуры инструмента, сказал представитель Альфа-банка. Инструмент ЦФА интересен корпоративным клиентам как с точки зрения привлечения, так и размещения средств, добавил он.
Ранее Альфа-банк запустил собственную платформу для работы с цифровыми финансовыми активами «А-токен». Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.
Летом Альфа-банк выпустил структурные облигации в виде ЦФА объемом 300 млн руб. и сроком обращения в один месяц. Активы были привязаны к стоимости акций «Лукойла» и размеру ключевой ставки. Банк погасил цифровой долг.
В случае с ЦФА банк будет работать над ликвидностью, обращением, адаптированием к изменениям в законодательстве по налогам и банковским нормативам, рассказал ранее «Ведомостям» директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон. По мнению топ-менеджера, использование разных классов активов может быть более устойчивым, чем фокус на классических финансовых инструментах.