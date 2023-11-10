Выпуск однодневных ЦФА «Ростелекома» и Альфа-банка раскупили за пять часов

Данный формат выпуска показывает возможности рынка, в частности, для эмитентов с высоким кредитным качеством, которые могут довольно быстро привлекать ликвидность с рынка хоть на час, хоть на 10 лет, что будет зависеть от ожиданий инвесторов и структуры инструмента, сказал представитель Альфа-банка. Инструмент ЦФА интересен корпоративным клиентам как с точки зрения привлечения, так и размещения средств, добавил он.