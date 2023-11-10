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Инвестиции

Выпуск однодневных ЦФА «Ростелекома» и Альфа-банка раскупили за пять часов

Ведомости

Альфа-банк и «Ростелеком» выпустили однодневные цифровые финансовые активы (ЦФА) объемом 1 млрд руб. на платформе «А-токен». Цифровые активы раскупили в течение пяти часов на форуме Finopolis 8 ноября.

Ставка по ЦФА составила 15,15% годовых. Книгу заявок собрали во время форума, на следующий день эмитент погасил выпуск ЦФА в полном объеме.

Данный формат выпуска показывает возможности рынка, в частности, для эмитентов с высоким кредитным качеством, которые могут довольно быстро привлекать ликвидность с рынка хоть на час, хоть на 10 лет, что будет зависеть от ожиданий инвесторов и структуры инструмента, сказал представитель Альфа-банка. Инструмент ЦФА интересен корпоративным клиентам как с точки зрения привлечения, так и размещения средств, добавил он.

Ранее Альфа-банк запустил собственную платформу для работы с цифровыми финансовыми активами «А-токен». Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.

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Летом Альфа-банк выпустил структурные облигации в виде ЦФА объемом 300 млн руб. и сроком обращения в один месяц. Активы были привязаны к стоимости акций «Лукойла» и размеру ключевой ставки. Банк погасил цифровой долг.

В случае с ЦФА банк будет работать над ликвидностью, обращением, адаптированием к изменениям в законодательстве по налогам и банковским нормативам, рассказал ранее «Ведомостям» директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон. По мнению топ-менеджера, использование разных классов активов может быть более устойчивым, чем фокус на классических финансовых инструментах. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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