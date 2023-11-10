ЦБ не планирует регулировать кредитование через ЦФА

ЦБ не планирует регулировать кредитование через ЦФАСначала нужно понять, как работает этот инструмент
Банк России следит за качеством предоставления кредитов, «упакованных» в цифровой финансовый актив (ЦФА), но пока не планирует вводить для них особое регулирование. Об этом в кулуарах форума «Финополис» сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Он отметил, что большинство банков и финансовых групп перед выпуском новых инструментов предварительно обращаются в ЦБ за советом о том, как правильно с точки зрения регулятора можно его провести. В настоящий момент кредитные организации экспериментируют с разными финансовыми инструментами, чтобы понять, как изменился спрос, и найти баланс с предложением, подчеркнул эксперт.
По его словам, ЦБ нормально относится ко всему, что востребовано у потребителей и соответствует требованиям законодательства. С начала предоставления кредитов через ЦФА прошло немного времени, поэтому выводы о необходимости нового регулирования пока рано делать, считает Мамута. Он добавил, что сейчас необходимо понять, что работает и не работает в текущей модели.
Оператор ЦФА «Лайтхаус» перед организацией цифрового денежного требования для чувашского концерна «Тракторные заводы» (эмитент ООО «Рейл ТМ») обсуждал свои действия с Банком России, подтвердил «Ведомостям» генеральный директор платформы Денис Иорданиди. Днем ранее он отмечал, что в результате выпуска концерн привлек 200 млн руб. в виде «упакованного» в ЦФА кредита. Денежное требование выкупил один из крупных банков.
Через ЦФА «Тракторные заводы» получили короткий тестовый заем со сроком погашения до 28 декабря. Проценты по кредиту начисляются каждый день в расчете по определенной формуле, прописанной в решении о выпуске ЦФА. В качестве обеспечения сделки выступают корпоративные гарантии третьих лиц, близких к концерну.
Летом Альфа-банк выпустил структурные облигации в виде ЦФА, привязанные к реальным финансовым активам – стоимости акций «Лукойла» и размеру ключевой ставки. Объем первого выпуска составил 300 млн руб, срок обращения – один месяц. Кредитная организация успешно погасила цифровой долг, рассказал «Ведомостям» директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон.
По мнению топ-менеджера, использование разных классов активов может быть более устойчивым, чем фокус на классических финансовых инструментах. Но в случае с ЦФА еще предстоит работать над ликвидностью, обращением, изменениями в законодательстве по налогам и банковским нормативам, прогнозирует Додон.
Для активного развития рынка ЦФА нужны истории успеха от инвесторов, которые охотно поделятся впечатляющим финансовым результатом, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, локомотивом в этой сфере выступит крупный бизнес, в частности металлургические компании, которые уже научились извлекать выгоду из новых инструментов.
Для физических лиц ЦФА пока не могут быть прибыльным инструментом инвестирования – сделки должны быть достаточно крупными для ощутимой выгоды, отметил Делицын. Но по мере развития рынка транзакционные издержки будут снижаться и сделки с ЦФА могут стать популярнее среди частных инвесторов, заключил аналитик.
Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». 3 августа Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА.