ЦБ не планирует регулировать кредитование через ЦФА

По его словам, ЦБ нормально относится ко всему, что востребовано у потребителей и соответствует требованиям законодательства. С начала предоставления кредитов через ЦФА прошло немного времени, поэтому выводы о необходимости нового регулирования пока рано делать, считает Мамута. Он добавил, что сейчас необходимо понять, что работает и не работает в текущей модели.