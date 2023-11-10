Сбербанк получил 133 млрд рублей чистой прибыли в октябре
По итогам октября рентабельность капитала банка составила 25,4% – показатель практически равен рентабельности за 10 месяцев. Отношение расходов к доходам с января по октябрь составило 23,5%, уточняется в документе.
К 12:51 мск акции Сбербанка торговались по 280,02 руб. – на 1,02% дороже, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3239,48 пункта (-0,01%), финансовый индекс – 10 510,54 п. (+0,43%). С начала года котировки выросли на 98,3%, бенчмарки – на 50,39% и 67,69% соответственно.
С января по сентябрь чистая прибыль банка по РПБУ составила 1,13 трлн руб. при рентабельности капитала 25,3%. При этом в сентябре банк заработал 130,2 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 26%.
Сбербанк может направить на выплату дивидендов по итогам 2023 г. не менее 50% чистой прибыли, заявил ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев. Глава кредитной организации Герман Греф отмечал, что в 2023 г. размер чистой прибыли может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по МСФО. В I квартале 2023 г. «Сбер» получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб.