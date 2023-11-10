Сбербанк получил 133 млрд рублей чистой прибыли в октябре

Сбербанк может направить на выплату дивидендов по итогам 2023 г. не менее 50% чистой прибыли, заявил ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев. Глава кредитной организации Герман Греф отмечал, что в 2023 г. размер чистой прибыли может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по МСФО. В I квартале 2023 г. «Сбер» получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб.