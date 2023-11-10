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Инвестиции

Сбербанк получил 133 млрд рублей чистой прибыли в октябре

Ведомости

Сбербанк в октябре заработал 132,9 млрд руб. чистой прибыли. За 10 месяцев показатель достиг 1,2 трлн руб., следует из бухгалтерского отчета кредитной организации. После публикации результатов по РПБУ акции банка дорожали до 280 руб.

По итогам октября рентабельность капитала банка составила 25,4% – показатель практически равен рентабельности за 10 месяцев. Отношение расходов к доходам с января по октябрь составило 23,5%, уточняется в документе. 

К 12:51 мск акции Сбербанка торговались по 280,02 руб. – на 1,02% дороже, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3239,48 пункта (-0,01%), финансовый индекс – 10 510,54 п. (+0,43%). С начала года котировки выросли на 98,3%, бенчмарки – на 50,39% и 67,69% соответственно.

Дивиденды Сбербанка по итогам 2023 года составят не менее 50% прибыли

С января по сентябрь чистая прибыль банка по РПБУ составила 1,13 трлн руб. при рентабельности капитала 25,3%. При этом в сентябре банк заработал 130,2 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 26%.

Сбербанк может направить на выплату дивидендов по итогам 2023 г. не менее 50% чистой прибыли, заявил ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев. Глава кредитной организации Герман Греф отмечал, что в 2023 г. размер чистой прибыли может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по МСФО. В I квартале 2023 г. «Сбер» получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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