Акции «СПБ биржи» взлетели на 19% после новости о возможных торгах ЦФА

Аксаков добавил, что «СПБ биржа» в условиях санкций может также начать работу на внешних рынках дружественных стран. Депутат также пояснил, что попавшие под санкции российские компании в перспективе смогут выпускать ценные бумаги и финансовые активы для российских и иностранных инвесторов. Эти активы будут покупать и инвесторы из недружественных государств, допустил парламентарий.