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Инвестиции

«СПБ Биржа» проведет зависшие из-за санкций расчеты 13 ноября

Ведомости

«СПБ Биржа» рассчитывает провести зависшие из-за санкций расчеты по сделкам 13 ноября. На данный момент доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения ограничительных мер. Об этом сообщил глава торговой площадки Евгений Сердюков.

Сердюков рассказал, что после введения санкций участники рынка попытались продать свои ценные бумаги. Технология торгов на «СПБ Бирже» подразумевает заключение сделок с применением принципа best execution – «лучшей цены», позволяющей выставлять заявки на оригинальные площадки через посредников.

«Иностранные посредники, не важно, из какой юрисдикции, дружественной или недружественной, в момент получения сообщения о санкциях приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение бумаг и потребовали от нас провести процедуру комплаенс», – объяснил глава площадки.

По словам Сердюкова, для проведения поставки и расчетов между участниками рынка, нужно было получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников. Это удалось сделать только 9 ноября – тогда запустилась процедура поставки и расчетов. При этом образовалась очередь из нескольких нерассчитанных дней, поэтому алгоритмы работают медленнее.

От санкций против «СПБ биржи» пострадали квалифицированные инвесторы

На них приходится около 80% всего объема бумаг, оценила Набиуллина

«Мы обратились к международным юристам, специализирующимся на санкциях, для того, чтобы разработать вместе с ними, участниками рынка и Центробанком порядок действий инвесторов для получения ценных бумаг или их продажи. После согласования, этот порядок будет опубликован», – заверил Сердюков.

США 2 ноября ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении «СПБ биржи». Позднее в опубликованной минфином США генеральной лицензии сообщалось, что возможность совершения ряда отдельных операций с «СПБ биржей» продлена до 31 января 2024 г. После объявления о санкциях торговая площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Также площадка сменила генерального директора – на этот пост назначен Евгений Сердюков. Ранее должность занимал с октября 2021 г. Роман Горюнов.

Торговля российскими ценными бумагами частично была возобновлена 3 ноября. Полностью возобновить торги планировалось 6 ноября, но «СПБ биржа» в этот день сообщила, что продлит паузу в торгах иностранными акциями. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что блокировка бумаг на «СПБ бирже» из-за санкций США против торговой площадки в основном затронула квалифицированных инвесторов, которые держат около 80% от всего объема бумаг

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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