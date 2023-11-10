«СПБ Биржа» проведет зависшие из-за санкций расчеты 13 ноября

США 2 ноября ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении «СПБ биржи». Позднее в опубликованной минфином США генеральной лицензии сообщалось, что возможность совершения ряда отдельных операций с «СПБ биржей» продлена до 31 января 2024 г. После объявления о санкциях торговая площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Также площадка сменила генерального директора – на этот пост назначен Евгений Сердюков. Ранее должность занимал с октября 2021 г. Роман Горюнов.