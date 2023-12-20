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Инвестиции

Брокер Ситибанка отказал клиентам в замещении евробондов ГТЛК

Ведомости

Брокер Ситибанка отказал частным инвесторам в получении замещающих евробонды ГТЛК облигаций без объяснения причин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на обращение Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в адрес главы департамента корпоративных отношений Банка России Елены Абашеевой.

В обращении уточняется, что ранее клиенты брокера Ситибанка сталкивались с проблемами при попытке заместить евробонды «Газпрома». В АВО сочли, что брокер «нарушает прав и законные интересы инвесторов на рынке ценных бумаг». Банк России получил обращение и рассмотрит его в установленном порядке, отметило издание со ссылкой на неназванного представителя ЦБ.

В ГТЛК знают о жалобах инвесторов на действия брокера Ситибанка. Компания передала сообщения владельцев своих евробондов брокеру и потребовала принять меры для соблюдения прав инвесторов, но попытка повлиять на ситуацию не принесла результата, заявили РБК в компании. Сам Ситибанк отказался от комментариев. 

Ситибанк закрывает отделения в Москве и Санкт-Петербурге

Книгу заявок на замещение своих евробондов из выпуска GTLK-2028 компания ГТЛК закрыла 19 декабря. Инвесторам предложили заменить эти бумаги на облигации ГТЛК-ЗО28-Д, выпущенные в рамках российской инфраструктуры. 

В октябре Ситибанк заявил о закрытии своих отделений на Арбате в Москве и Невском проспекте в Санкт-Петербурге. За месяц до этого кредитная организация предупредила клиентов о планах по закрытию своей банкоматной сети до конца 2023 г. и отметила, что операции можно продолжать совершать через сайт и приложение «Ситибанк мобайл».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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