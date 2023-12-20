Брокер Ситибанка отказал клиентам в замещении евробондов ГТЛК
В обращении уточняется, что ранее клиенты брокера Ситибанка сталкивались с проблемами при попытке заместить евробонды «Газпрома». В АВО сочли, что брокер «нарушает прав и законные интересы инвесторов на рынке ценных бумаг». Банк России получил обращение и рассмотрит его в установленном порядке, отметило издание со ссылкой на неназванного представителя ЦБ.
В ГТЛК знают о жалобах инвесторов на действия брокера Ситибанка. Компания передала сообщения владельцев своих евробондов брокеру и потребовала принять меры для соблюдения прав инвесторов, но попытка повлиять на ситуацию не принесла результата, заявили РБК в компании. Сам Ситибанк отказался от комментариев.
Книгу заявок на замещение своих евробондов из выпуска GTLK-2028 компания ГТЛК закрыла 19 декабря. Инвесторам предложили заменить эти бумаги на облигации ГТЛК-ЗО28-Д, выпущенные в рамках российской инфраструктуры.
В октябре Ситибанк заявил о закрытии своих отделений на Арбате в Москве и Невском проспекте в Санкт-Петербурге. За месяц до этого кредитная организация предупредила клиентов о планах по закрытию своей банкоматной сети до конца 2023 г. и отметила, что операции можно продолжать совершать через сайт и приложение «Ситибанк мобайл».