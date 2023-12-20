Брокер Ситибанка отказал клиентам в замещении евробондов ГТЛК

В октябре Ситибанк заявил о закрытии своих отделений на Арбате в Москве и Невском проспекте в Санкт-Петербурге. За месяц до этого кредитная организация предупредила клиентов о планах по закрытию своей банкоматной сети до конца 2023 г. и отметила, что операции можно продолжать совершать через сайт и приложение «Ситибанк мобайл».