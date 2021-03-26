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Спрос на быстровозводимые дачные дома может удвоиться

Практичность и экологичность загородного жилья теперь в тренде и в России
Марина Ямпольская
Cегодня пользователям интересны компактные дома с продуманными планировками, но в поселках с развитой инфраструктурой /«Барнхаус»

Эпидемия COVID-19 моментально реабилитировала дачи – оказавшись в изоляции, даже самые рьяные адепты городской среды были вынуждены пересмотреть свои взгляды. Правда, в отличие от дачников старой формации новые делают ставку на практичность и экологичность загородного жилья.

Таунхаусы и дуплексы уже не в приоритете. Россияне стали больше ценить преимущества именно загородного дома, со своим участком и возможностью разбить маленький сад или огород. По данным Дом.РФ, объем строительства частных домов в России за 2020 г. вырос в 1,4 раза и уже около 40% россиян сегодня выбирают загородные дома для постоянного проживания. Статистика wordstat.yandex.ru показывает, что в прошлом году количество поисковых запросов на тему «заказать дизайн загородного дома» вырастало в пике – в августе 2020 г. – до 150% по отношению к аналогичному периоду 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных