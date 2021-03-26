Спрос на быстровозводимые дачные дома может удвоиться

Таунхаусы и дуплексы уже не в приоритете. Россияне стали больше ценить преимущества именно загородного дома, со своим участком и возможностью разбить маленький сад или огород. По данным Дом.РФ, объем строительства частных домов в России за 2020 г. вырос в 1,4 раза и уже около 40% россиян сегодня выбирают загородные дома для постоянного проживания. Статистика wordstat.yandex.ru показывает, что в прошлом году количество поисковых запросов на тему «заказать дизайн загородного дома» вырастало в пике – в августе 2020 г. – до 150% по отношению к аналогичному периоду 2019 г.