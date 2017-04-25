Песков: ремонтировать малоэтажный жилой фонд – «кидать деньги в топку»

Песков понимает, что вопросы граждан понятны, но напомнил, что мэрия обещает «терпеливо, последовательно разъяснять» и «гарантирует, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проект реновации Москвы обоснованным и целесообразным. Он отметил, что задача амбициозная и не имеет аналогов в новой истории России. По мнению Кремля, «целесообразность этого проекта, то есть обновление этого старого, разрушающегося жилищного фонда, вряд ли у кого-то вызывает сомнения».

Песков понимает, что вопросы граждан понятны, но напомнил, что мэрия обещает «терпеливо, последовательно разъяснять» и «гарантирует, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться».

«Мэрия работает слаженно, четко. Если какие-то шероховатости и есть, то город огромный, сопоставимый со среднеевропейской страной, и из этого надо и исходить», - подчеркнул Песков (цитата по «Интерфаксу»).

«Суть очень простая - огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать. Это просто кидать деньги в топку. И от этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать в топку деньги граждан, которые они собирают и платят за капремонт, это преступно», - заявил Песков.

В начале 2017 г. президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Тогда же Собянин отметил, что реализация проекта реновации потребует принятия отдельного законопроекта. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7500 домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства составил критический отзыв о законопроекте, указав, что он не решает поставленной задачи и нарушает права граждан.

Эксперты отмечают, что у граждан могут быть личные причины, чтобы не соглашаться на переезд, которые нужно уважать, так как это воплощено в институте частной собственности.

Не согласны эксперты и с тем, как Москва планирует прекращать права собственности не согласных с переездом жителей: процесс описан как «технический», хотя с точки зрения конституционных прав – один из основных.

Есть вопросы у совета и к судебному рассмотрению споров. Москва предлагала оставить собственнику квартиры возможность оспорить решение суда только в части равнозначности предоставляемого жилья. Это делает решение административного органа непроверяемым и неотменяемым в судебном порядке, что противоречит среди прочего принципу разделения властей, закрепленному в Конституции.

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