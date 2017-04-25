Власти Москвы проведут архитектурный конкурс по программе реновации жилья

Москомархитектура проведет архитектурный конкурс по облику новых кварталов в рамках реновации, рассказал на пресс-конференции главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает агентство городских новостей «Москва».

«Срок конкурса пока мы ставим ориентировочно полгода, но мы понимаем, что там будут нюансы по тому, как мы будем отбирать площадки, как пройдет голосование», - сказал Кузнецов.

По его словам для конкурса будет отобрано пять экспериментальных площадок, конкурс будет международным, передает «РИА Новости». В ближайшее время у конкурса появится свой сайт, куда можно будет сдавать свои заявки.

«Технически заявки начнём принимать через месяц», — уточнил Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

В программу сноса могут быть включены 25 млн кв м низкоэтажных жилых домов в Москве (около 8 000 домов), в которых живут 1,6 млн человек.