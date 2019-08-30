Одержим работой, аккуратный и тщеславный. Что известно о новом премьере Украины

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Гончарук в роли замглавы администрации объяснял, что главным направлением его работы станет евроинтеграция РИА Новости

22 апреля, сразу после второго тура выборов президента Украина, Алексей Гончарук участвовал в ток-шоу на YouTube-канале KRYM. «Представитель нового политического класса» Гончарук (как представил его ведущий) сравнил Зеленского с Трампом и посетовал, что «на Украине, с сожалению, нет сильных институтов, которые способны его сдерживать». Ведущий спросил, кого – Зеленского или Порошенко – Гончарук видит партнером своего общественно-политического движения. «Мы не понимаем, кто такой Зеленский. Поэтому отпозиционироваться к нему невероятно сложно. А кто такой Порошенко, мы хорошо понимаем. <...> Есть часть вещей, в которых он точно будет нашим союзником <...> и есть, конечно, вещи, в которых он будет нашим антагонистом, безусловно. И мы понимаем, что его, например, связь с теми же самыми олигархами, людьми, которые стоят за сегодняшними энергетическими монополиями, не дает нам возможности говорить о том, что это наш союзник». На уточняющий вопрос ведущего Гончарук добавил: «Если ты мне объяснишь, кто такой Зеленский, я тебе скажу, как я к нему отношусь».

«Для огромного количества людей действительно было совершенно непонятно, кто такой Зеленский», – объяснил ведущий KRYM Владимир Федорин «Ведомостям».

Но Гончарук быстро разобрался. Уже через месяц он работал заместителем главы офиса президента, а сейчас стал премьер-министром.

Юрист из райцентра

Гончарук – самый молодой премьер-министр в истории Украины, ему всего 35 лет. Он родился 7 июля 1984 г. в Черниговской области в райцентре Городня, население которого сейчас менее 15 000 человек.

Его отец Валерий тоже был политиком. Он работал заместителем секретаря областного комитета Социал-демократической партии Украины (объединенной), подконтрольной главе администрации президента Кучмы Виктору Медведчуку и бизнесмену Григорию Суркису. От этой партии он в 2003 г. баллотировался в Верховную раду, но проиграл, а в следующем году погиб в ДТП.