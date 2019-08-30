Политика / Международная жизнь

Одержим работой, аккуратный и тщеславный. Что известно о новом премьере Украины

35-летний Алексей Гончарук стал самым молодым главой правительства в истории страны

22 апреля, сразу после второго тура выборов президента Украина, Алексей Гончарук участвовал в ток-шоу на YouTube-канале KRYM. «Представитель нового политического класса» Гончарук (как представил его ведущий) сравнил Зеленского с Трампом и посетовал, что «на Украине, с сожалению, нет сильных институтов, которые способны его сдерживать». Ведущий спросил, кого – Зеленского или Порошенко – Гончарук видит партнером своего общественно-политического движения. «Мы не понимаем, кто такой Зеленский. Поэтому отпозиционироваться к нему невероятно сложно. А кто такой Порошенко, мы хорошо понимаем. <...> Есть часть вещей, в которых он точно будет нашим союзником <...> и есть, конечно, вещи, в которых он будет нашим антагонистом, безусловно. И мы понимаем, что его, например, связь с теми же самыми олигархами, людьми, которые стоят за сегодняшними энергетическими монополиями, не дает нам возможности говорить о том, что это наш союзник». На уточняющий вопрос ведущего Гончарук добавил: «Если ты мне объяснишь, кто такой Зеленский, я тебе скажу, как я к нему отношусь».

«Для огромного количества людей действительно было совершенно непонятно, кто такой Зеленский», – объяснил ведущий KRYM Владимир Федорин «Ведомостям».

Но Гончарук быстро разобрался. Уже через месяц он работал заместителем главы офиса президента, а сейчас стал премьер-министром.

Юрист из райцентра

Гончарук – самый молодой премьер-министр в истории Украины, ему всего 35 лет. Он родился 7 июля 1984 г. в Черниговской области в райцентре Городня, население которого сейчас менее 15 000 человек.

Его отец Валерий тоже был политиком. Он работал заместителем секретаря областного комитета Социал-демократической партии Украины (объединенной), подконтрольной главе администрации президента Кучмы Виктору Медведчуку и бизнесмену Григорию Суркису. От этой партии он в 2003 г. баллотировался в Верховную раду, но проиграл, а в следующем году погиб в ДТП.

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Комментарии
zahar
13:00 30.08.2019
Сколько уже было этих " президентов надежды " , " премьеров надежды " , " министров надежды " и т.д и т.п - молодых , свободных и т.д и т.п . По факту все оказывались и/или некомпетентными ничтожествами или Буратино при том или ином олигархе или просто номиналами которые отрабатывали номер . Плевать на все это -ничего там не будет нормального . Страна 3 мира без шансов на выход из состояния перманентной " бывшей колонии" в африканском варианте ( а не в азиатском) . И причина всего этого -что ведут себя как африканцы а не как азиаты . При этом не являясь исторически колоний Украина сама себе внушила что она бывшая колония и взяла за образец поведения ребят из черной черной Африки . Что можно с этим поделать - ничего . Только лупить за все и воспитывать
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