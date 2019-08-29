Политика / Власть

«Неожиданные, неизвестные, неавторитетные люди»

Новое правительство Украины возглавили не самые опытные управленцы

Первый же рабочий день избранной 21 июля Верховной рады Украины показал, как будет работать беспрецедентное для украинского парламента пропрезидентское большинство в лице партии «Слуга народа», получившей 254 из 450 мест. Депутаты не только принесли присягу, утвердили разделение на фракции и решили прочие оргвопросы (в частности, председателем Рады избран лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков), но и утвердили внесенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на ключевые посты в правительстве.Сам президент обратился к избранникам с напутственной речью, назвав приоритетными задачами нового правительства «укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма». Зеленский предупредил депутатов, что распускать Раду ему уже «не так страшно» (предыдущий созыв он распустил в день инаугурации 20 мая), и попросил их удержаться от «драк, прогулов, кнопкодавства»: «Не дай бог, чтобы вы вошли в историю как парламент, который просуществовал меньше всего – один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок».

Ожидаемый премьер

Новым премьером по предложению Зеленского был утвержден 35-летний Алексей Гончарук. Юрист по образованию, Гончарук успел поработать советником у двух министров из предыдущих правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, с сентября 2015 г. руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования» (BRDO), который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата, а 28 мая был назначен заместителем руководителя администрации президента. В последние недели Гончарук считался одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьера: например, именно его наряду с исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко называл в числе фаворитов близкий к Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский.

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