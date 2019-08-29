«Неожиданные, неизвестные, неавторитетные люди»
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Первый же рабочий день избранной 21 июля Верховной рады Украины показал, как будет работать беспрецедентное для украинского парламента пропрезидентское большинство в лице партии «Слуга народа», получившей 254 из 450 мест. Депутаты не только принесли присягу, утвердили разделение на фракции и решили прочие оргвопросы (в частности, председателем Рады избран лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков), но и утвердили внесенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на ключевые посты в правительстве.Сам президент обратился к избранникам с напутственной речью, назвав приоритетными задачами нового правительства «укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма». Зеленский предупредил депутатов, что распускать Раду ему уже «не так страшно» (предыдущий созыв он распустил в день инаугурации 20 мая), и попросил их удержаться от «драк, прогулов, кнопкодавства»: «Не дай бог, чтобы вы вошли в историю как парламент, который просуществовал меньше всего – один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок».
Ожидаемый премьер
Новым премьером по предложению Зеленского был утвержден 35-летний Алексей Гончарук. Юрист по образованию, Гончарук успел поработать советником у двух министров из предыдущих правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, с сентября 2015 г. руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования» (BRDO), который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата, а 28 мая был назначен заместителем руководителя администрации президента. В последние недели Гончарук считался одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьера: например, именно его наряду с исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко называл в числе фаворитов близкий к Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский.
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