Все больше демократов поддерживают Берни Сандерса в президентской кампании
В американском штате Южная Каролина в субботу пройдут праймериз демократической партии по отбору кандидата на президентские выборы в ноябре 2020 г. На двух предыдущих предварительных выборах в штатах Нью-Гемпшир и Невада победу одержал сенатор от Вермонта Берни Сандерс. На федеральном уровне он уже обогнал по популярности бывшего фаворита демократической гонки, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, свидетельствуют данные агрегатора социологических опросов RealClearPolitics. Но в Южной Каролине Байдену представится последний шанс реабилитироваться: больше половины избирателей в этом штате – афроамериканцы, они поддерживают Байдена как вице-президента при президенте Бараке Обаме, напоминает The Guardian. Помимо Байдена и Сандерса в праймериз в Южной Каролине будут участвовать бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен, миллиардер Том Стейер и член палаты представителей Тулси Габбард.
Через три дня после праймериз в Южной Каролине состоится так называемый супервторник, когда кандидатов в президенты изберут сразу в 14 штатах. По данным RealClearPolitics, во всех них лидирует Сандерс. Несмотря на усилия остальных кандидатов, его рейтинги не пошатнули даже прошедшие во вторник дебаты демократов, на которых Сандерса раскритиковали за слишком дорогой проект государственной системы здравоохранения, недостаточно жесткую позицию по усилению контроля над оружием и даже за оправдание Фиделя Кастро. В отличие от других кандидатов посыл Сандерса остается самым ясным и актуальным, считает научный руководитель американского Института им. Хью Кэри Абрахам Унгер: «Он выступает за социальное равенство и в защиту среднего класса. Все остальные кандидаты демократов выглядят анахронично, как говорящие головы из 1990-х: они обсуждают, чем они лучше друг друга, но ни у кого нет понятного идеологического посыла».
В то же время большая часть демократического истеблишмента по-прежнему уверена, что для победы в итоговом противостоянии с действующим президентом Дональдом Трампом нужен более умеренный кандидат, чем Сандерс. «Избиратели боятся, что им придется выбирать между Сандерсом, который называет себя социалистом, и начинающим диктатором Трампом», – приводит Reuters слова члена палаты представителей от демократической партии Стефани Мерфи. Кроме того, одновременно с президентскими выборами в ноябре пройдут выборы в конгресс. Сейчас у республиканцев большинство голосов в сенате, а у демократов – в палате представителей. По мнению умеренных демократов, выдвижение Сандерса может привести не только к поражению в президентской гонке, но и к тому, что демократы потеряют преимущество в палате представителей, отмечает The Hill.
Избиратели в Южной Каролине не прикреплены к конкретной партии и могут поддержать любого кандидата. Этим пытаются воспользоваться республиканцы, отмечает Reuters: свои праймериз в штате они решили вообще не проводить и без голосования выдвинуть в качестве кандидата действующего президента. В то же время в качестве поддержки Трампа республиканцы призвали своих сторонников в Южной Каролине отдать голоса демократу Сандерсу, поскольку считают его самым слабым соперником нынешнего президента. Кроме республиканцев помощь Сандерсу, по его собственным словам со ссылкой на предупреждение спецслужб, могли оказать российские власти, тоже рассчитывая, что он не сможет победить Трампа. «Но в отличие от Трампа я не считаю Владимира Путина хорошим другом», – сказал Сандерс, комментируя обвинения в сотрудничестве с Москвой.
Однако главное преимущество Сандерса заключается в том, что в лагере его противников нет общепризнанного лидера, напоминает Reuters. На старте кампании эту роль отводили Байдену, но на первых трех праймериз он выступил слабо. Теперь его место может занять бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который пока не участвовал ни в одном отборе и вступит в гонку только в супервторник на следующей неделе. Однако в отличие от Байдена для демократов Блумберг – чужак и шансов на широкую поддержку у него мало, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Поэтому с точки зрения эмоционального восприятия ситуация для демократов меняется, поясняет эксперт: «Одно дело, когда лидером был Байден, умеренный представитель мейнстрима, а социалист Сандерс его догонял. В такой конфигурации большинству демократов понятно, за кого агитировать. Но кампания Байдена стала заметно менее динамичной, к тому же у него проблемы с финансами в отличие от Сандерса, которому поступает очень серьезный приток пожертвований, особенно после победы в Неваде. У Блумберга проблем с финансами тоже нет». А теперь Байдена вытесняет оппортунист Блумберг – он, как и Трамп, несколько раз менял партии, напоминает Минченко. Выбор у демократов невелик и это лишь увеличивает шансы Трампа, которые и так выглядят убедительнее – слишком сильно импичмент мобилизовал базу республиканцев, резюмирует эксперт.