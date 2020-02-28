Все больше демократов поддерживают Берни Сандерса в президентской кампании

Однако главное преимущество Сандерса заключается в том, что в лагере его противников нет общепризнанного лидера, напоминает Reuters. На старте кампании эту роль отводили Байдену, но на первых трех праймериз он выступил слабо. Теперь его место может занять бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который пока не участвовал ни в одном отборе и вступит в гонку только в супервторник на следующей неделе. Однако в отличие от Байдена для демократов Блумберг – чужак и шансов на широкую поддержку у него мало, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Поэтому с точки зрения эмоционального восприятия ситуация для демократов меняется, поясняет эксперт: «Одно дело, когда лидером был Байден, умеренный представитель мейнстрима, а социалист Сандерс его догонял. В такой конфигурации большинству демократов понятно, за кого агитировать. Но кампания Байдена стала заметно менее динамичной, к тому же у него проблемы с финансами в отличие от Сандерса, которому поступает очень серьезный приток пожертвований, особенно после победы в Неваде. У Блумберга проблем с финансами тоже нет». А теперь Байдена вытесняет оппортунист Блумберг – он, как и Трамп, несколько раз менял партии, напоминает Минченко. Выбор у демократов невелик и это лишь увеличивает шансы Трампа, которые и так выглядят убедительнее – слишком сильно импичмент мобилизовал базу республиканцев, резюмирует эксперт.