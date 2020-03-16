Соперники-демократы перешли к совместной критике президента Трампа

Из-за коронавируса встреча прошла в формате теледебатов в студии без зрителей. Борьба с пандемией стала центральной темой дебатов. Байден напомнил о своем опыте борьбы с вирусом Эбола при бывшем президенте Бараке Обаме. Сандерс, в свою очередь, указывал на то, что «кризис с коронавирусом показал всю слабость и неэффективность нашей системы, которую можно улучшить только путем радикальных перемен в экономической политике и сфере здравоохранения», в том числе за счет перехода к бесплатной медицине и повышения налогового бремени для богатых. Однако, парировал Байден, система государственной медицины существует в Италии, но это не помешало ей стать самым крупным очагом инфекции в Европе.