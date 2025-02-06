В организующей «школу губернаторов» Высшей школе госуправления сменится директор

В фокусе внимания властей сейчас находится уже другая кадровая программа – «Время героев», считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «До этого появилась «школа мэров», и начали немного забывать про «школу губернаторов», – говорит он. Отмечает он и другой факт: не всем участникам «школ губернаторов и мэров» ясно, каких должностей они добьются и с какой вероятностью по итогам своей работы. «Поскольку все программы перспективные, то нужно превратить каждую в понятный профессиональный трек, – считает Туровский. – Над этим новое руководство, видимо, и будет думать».