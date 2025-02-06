В организующей «школу губернаторов» Высшей школе госуправления сменится директор

В организующей «школу губернаторов» Высшей школе госуправления сменится директорВозглавляющий ее Алексей Колесников может стать проректором РАНХиГС
В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) сменится директор. Об этом «Ведомостям» сказали два источника: близкий к вузу и близкий к администрации президента. С 2023 г. ВШГУ руководит Алексей Колесников, который с 2011 по 2013 г. был заместителем декана Института подготовки кадров государственного и муниципального управления, а в 2013 г. стал заместителем главы ВШГУ. Пост директора ВШГУ он занял после того, как прошлый руководитель школы Алексей Комиссаров был назначен ректором вуза.
Теперь Колесников может стать проректором РАНХиГС, говорят источники «Ведомостей». Сейчас в РАНХиГС 12 проректоров, к примеру, проректором работает и бывший сотрудник администрации президента и «Росатома» Андрей Полосин. Он руководит проектом «ДНК России» – в его рамках для первокурсников был разработан курс основ российской государственности, а сейчас обсуждается «синхронизация» социогуманитарных наук в системе высшего образования.
Именно на базе ВШГУ организовано обучение в «школе губернаторов», а также «школе мэров». Речь идет о подготовке кадрового резерва государственного и муниципального уровня. С конца 2024 г. начали обучаться третий и четвертый потоки «школы мэров», седьмой набор в «школу губернаторов» должен пройти в 2025 г. В качестве одного из кандидатов на замену Колесникова в ВШГУ собеседники «Ведомостей» называют заместителя директора этого подразделения Олега Кондратенко.
В «школе губернаторов» обучаются чиновники, силовики, депутаты, сенаторы, региональные чиновники, представители госкорпораций. По итогам шести потоков 57 выпускников стали губернаторами регионов, семь получили посты федеральных министров, девять – посты первых заместителей федеральных министров. С выпускниками каждого потока встречается президент.
Обучение прошлого, шестого потока «школы губернаторов» выстроили по семи модулям: «Глобальные тренды: вызовы и возможности для России», «Развитие лидерского потенциала», «Цифровое развитие в условиях глобальных вызовов», «Современные технологии публичного управления», региональная стажировка, «Успешные практики социально-экономического развития региона», «Эффективные коммуникации» и защита проектов.
В фокусе внимания властей сейчас находится уже другая кадровая программа – «Время героев», считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «До этого появилась «школа мэров», и начали немного забывать про «школу губернаторов», – говорит он. Отмечает он и другой факт: не всем участникам «школ губернаторов и мэров» ясно, каких должностей они добьются и с какой вероятностью по итогам своей работы. «Поскольку все программы перспективные, то нужно превратить каждую в понятный профессиональный трек, – считает Туровский. – Над этим новое руководство, видимо, и будет думать».