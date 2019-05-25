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В Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал», сообщила госкорпорация «Росатом». Корабль был заложен в июле 2016 г. и стал третьим серийным универсальным атомным ледоколом проекта 22220.

По традиции судно перед спуском было освящено. «Крестной матерью» ледокола «Урал» стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она разбила о борт судна бутылку крымского шампанского. «Крестными матерями» предыдущих ледоколов серии становились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова, занимавшая тогда должность председателя Счетной палаты.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на торжественной церемонии сообщил, что до конца лета будет подписан договор на строительство еще двух ледоколов проекта 22220. Сейчас, по его словам, ведется подготовка открытого конкурса на строительство судов. Их общая стоимость составит около 100 млрд руб. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования, отметил Лихачев: из федерального бюджета будет выделено 45 млрд руб., остальные 55 млрд руб. – из средств «Росатома» и коммерческих банков.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, для выполнения спасательных работ в ледовых условиях.

Длина ледокола «Урал» составляет 173,3 м, ширина – 34 м, высота – 52 м. Он способен пробивать лед толщиной до трех метров. Планируется, что корабль прослужит не менее 40 лет.

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»