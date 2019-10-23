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Трамп пообещал отменить санкции против Турции из-за операции в Сирии

США отменят санкции против Турции, которые были введены из-за военной операции Анкары в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп. «Санкции будут сняты до тех пор, пока не произойдет что-то, что нам не понравится», – добавил он.

Трамп рассказал, что власти Турции уведомили его администрацию о прекращении огня, отметив, что оно будет постоянным. По словам президента США, слово «постоянно» звучит «несколько сомнительно» в этом регионе, но он выразил уверенность в своем решении.

Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на территории Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что она направлена на борьбу с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями и создание зоны безопасности на границе. Из-за военной операции Трамп решил ввести санкции против Турции. 17 октября вице-президент США Майкл Пенс провел переговоры с Эрдоганом, по итогам которых было принято решение о приостановке операции. За это время курды должны были покинуть приграничные к Турции районы Сирии.

Накануне Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции. После этого Турция отказалась от возобновления наступления.