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Трамп пообещал отменить санкции против Турции из-за операции в Сирии

Ведомости
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США отменят санкции против Турции, которые были введены из-за военной операции Анкары в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп. «Санкции будут сняты до тех пор, пока не произойдет что-то, что нам не понравится», – добавил он.

Трамп рассказал, что власти Турции уведомили его администрацию о прекращении огня, отметив, что оно будет постоянным. По словам президента США, слово «постоянно» звучит «несколько сомнительно» в этом регионе, но он выразил уверенность в своем решении.

Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на территории Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что она направлена на борьбу с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями и создание зоны безопасности на границе. Из-за военной операции Трамп решил ввести санкции против Турции. 17 октября вице-президент США Майкл Пенс провел переговоры с Эрдоганом, по итогам которых было принято решение о приостановке операции. За это время курды должны были покинуть приграничные к Турции районы Сирии.

Накануне Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции. После этого Турция отказалась от возобновления наступления.

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Политика
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Власти поддержали возврат пива на футбольные матчи

Ведомости
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Правительство поддержало предложение депутатов разрешить продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко. На другие спортивные соревнования инициатива не распространяется. 

В отзыве указано, что Чемпионат мира по футболу в 2018 г. и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что «при должной организации» продажа алкоголя на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей». Законопроект с предложением разрешить продажу пива во время футбольных матчей внесли в Госдуму 22 июля. Он еще не проходил первое чтение. Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, которые предложили разрешить продажу пива компаниям, заключившим договор с организаторами соревнований. Деньги, вырученные от заключения соглашений, предложили направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта. 

У правительства есть замечания к законопроекту. Авторам рекомендовали уточнить механизмы расходования средств, которые получают организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевой расход. По словам Лебедева, пока речь идет только футболе, но эту инициативу можно распространить и на другие виды спорта. «Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже», — сказал он. В Российском футбольном союзе РБК сообщили, что если такой закон будет принят, это станет «хорошим подспорьем для болельщиков».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах ввели в апреле 2005 г. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Один из главных спонсоров FIFA – пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Ее пиво Bud было единственным, которое продавалось на стадионах во время чемпионатов мира.

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Новости

Организаторы «Русского Букера» сообщили о закрытии премии из-за нехватки денег

Ведомости
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Литературную премию «Русский Букер» закрыли из-за отсутствия финансирования, сообщается на ее сайте. Фонд премии в ближайшее время продолжит работу, поэтому возможность для ее возобновления остается.

За последние два года организаторы премии получали предложения от потенциальных спонсоров, но не все они могли быть приняты, отмечается в сообщении. Например, были отклонены предложения, которые влекли за собой принципиальные изменения положения о премии и ее формата, а также предложения из-за рубежа. «Это сразу ставило российскую премию в положение «иностранного агента», что было бы по меньшей мере абсурдно для премии, цель которой – продвижение и поддержка русской литературы», – пояснили организаторы.

Последний раз «Русского Букера» вручали в 2017 г. Тогда у премии закончился пятилетний договор о партнерстве с банком «Глобэкс». Новым попечителем стала кинокомпания «Фетисов иллюзион», но это сотрудничество продлилось год. В июле 2018 г. организаторы «Русского Букера» сообщили, что пропустят наградной сезон из-за отсутствия спонсора.

Независимую литературную премию «Русский Букер» учредили в 1991 г. Ежегодно она присуждалась за лучший роман года на русском языке. Лауреат премии получал 1,5 млн руб., финалисты – по 150 000 руб. Ранее лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.

Новости СМИ2
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Политика
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Два российских бомбардировщика Ту-160 приземлились в ЮАР

Ведомости
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Пара стратегических ракетоносцев Ту-160, вылетевших во вторник с авиабазы Энгельс, совершили перелет в ЮАР, приземлившись на авиабазе Waterkloof (Претория), говорится в сообщении Минобороны России.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана, продолжительность полета составила более 13 часов, расстояние – свыше 11 000 км (в воздухе осуществлялась дозаправка). Целью визита являются «развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР», отмечается в сообщении: «Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран».

На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР. Таким образом, сейчас вблизи Претории впервые находится авиагруппа ВКС России, состоящая из самолетов Ту-160, Ил-62М и Ан-124-100. До этого стратегические ракетоносцы совершали подобные визиты только в Венесуэлу: в 2008 и 2018 гг. Ту-160 прилетали в Каракас на несколько дней с целью проведения совместных маневров.

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Экономика
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Руководитель ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Ведомости
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Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов во время выступления в Госдуме заявил, что для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам в 2020 г. потребуется 368 млрд руб. (трансляция велась на сайте нижней палаты парламента). По словам Дроздова, сейчас у ПФР нет таких денег.

По данным ПФР, на 1 января 2019 г. общая численность пенсионеров составляла 43,8 млн человек, из них работающих – 9,6 млн. В 2018 г. организация оценивала затраты на возобновление индексации в 200 млрд руб.

В этом году в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и до 63 – женщинам, с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами: в соответствии с трехлетним бюджетом ПФР в 2019 г. – на 7%, в 2020 и 2021 гг. – на 6,6 и 6,3%. По расчетам правительства, это в среднем обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1000 руб. ежегодно.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Кроме того, он дал поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года. В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 г. правительство планирует проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные – на 7%. По ее словам, средний размер пенсии в 2020 г. составит около 15 000 руб., а средний размер страховых пенсий по старости у неработающих пенсионеров – 16 400 руб.

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Технологии
Новости

«Россия 1» сняла с эфира передачу Малахова о крушении дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Телеканал «Россия 1» (управляется госхолдингом ВГТРК) снял с эфира передачу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященную крушению дамбы в Красноярском крае. На это обратили внимание местные жители. Красноярское издание NGS24.ru уточняет, что передачу успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири. На Урале и в Москве вместо нее показали запись эфира о выпавшей из окна женщине из Тобольска.

Один из участников программы подтвердил эту информацию «Открытым медиа». Собеседник издания отметил, что говорил в эфире о запрещенном методе добычи золота, другие участники назвали число жертв при прорыве дамбы, превышающее официальную версию.

Отрывки эфира можно найти в интернете, но его нет на YouTube и в программе телеканала. Представитель ВГТРК отказался от комментариев. В одном из отрывков, размещенном в соцсети «В контакте», Малахов говорит о тестах воды из реки Сейбы, согласно которым концентрация ртути в ней серьезно превышала допустимые показатели. Эксперты в студии пояснили, что это может свидетельствовать о кустарном способе добычи золота, который опасен для окружающей среды.

Дамба на реке Сейбе в пос. Щетинкино Курагинского района обрушилась в ночь на 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. В результате погибли 17 человек, трое считаются пропавшими без вести. Следователи завели дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал его фигурантов: гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова. Добычу на прииске вела компания «Сисим», которая является частью «Сибзолота». Этот холдинг входит в топ-20 золотодобывающих компаний России, его бенефициар – бизнесмен Алексей Гурьянов.

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Политика
Новости

США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»

Ведомости
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Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.

В мае 2016 г. Билалов въехал в США как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания, рассказал представитель службы. Сейчас Билалов находится под стражей и ожидает депортации.

О задержании Билалова в США ранее сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники. Его задержали в собственном доме, где он жил с женой и новорожденным сыном.

Билалов и его брат Магомед покинули Россию в 2013 г. после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал темпы строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Ответственным за строительство объекта было подконтрольное Билаловым ОАО «Красная Поляна». Оно также сорвало сроки строительства комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной Поляне.

В отношении Билаловых были заведены уголовные дела в связи с нецелевым использованием денег «Курортов Северного Кавказа». Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что дела против братьев были закрыты, но МВД опровергло эту информацию.

Менеджмент
Новости

Harvard Business Review назвал самого эффективного руководителя в мире

Ведомости
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Harvard Business Review опубликовал рейтинг самых эффективных гендиректоров мира. Первое место занял сооснователь, президент и гендиректор американской компании NVIDIA 56-летний Дженсен Хуан.

Хуан родился на Тайване. В 10 лет переехал к родственникам в США. Получив высшее образование, Хуан переехал в Кремниевую долину, где работал в компаниях – разработчиках процессоров AMD и LSI Corporation и заочно учился в Стэнфорде (он получил диплом магистра в области электроники). В 1993 г. Хуан вместе с уволившимися из Sun Microsystems приятелями Крисом Малаховски и Кэртисом Премом основали компанию – производителя видеокарт NVIDIA. Сумма инвестиций составила $40 000.

Хуан занимает пост гендиректора компании с момента ее основания. Сегодня капитализация NVIDIA превышает $100 млрд.

В пятерку рейтинга также вошли: сооснователь и CEO производителя программного обеспечения Salesforce Марк Бениофф, CEO и председатель совета директоров группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin) Франсуа-Анри Пино, президент и CEO производителя электроники Texas Instruments Ричард Темплтон, а также гендиректор производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola Игнасио Галан.

Авто
Новости

Reuters узнало о планах Nissan отказаться от бренда Datsun

Ведомости
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Nissan может отказаться от бренда Datsun и еще нескольких нерентабельных продуктов, а также закрыть некоторые производственные линии по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Автопроизводитель подготовил план по восстановлению производительности, рассказали собеседники агентства. Он должен помочь компании увеличить прибыль за счет сокращения мощностей, что идет вразрез со стратегией бывшего председателя совета директоров Карлоса Гона по экспансии бизнеса.

По словам собеседников агентства, закрытие производственных линий в первую очередь коснется заводов на развивающихся рынках, где производят Datsun и другие малолитражные автомобили. Еще один источник отмечает, что компания рассматривает все рынки, кроме Китая, на предмет сокращения мощностей.

По итогам 2018 г. чистая прибыль Nissan упала почти до минимума за десятилетие. Она составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд) после 746,9 млрд иен в 2017 г. Финансовые результаты компании ухудшились после обвинений в отношении Карлоса Гона в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.

Бизнес
Новости

«Яндекс.Такси» стало единственным владельцем сервиса «Партия еды»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» довело свою долю в сервисе доставки наборов для приготовления еды «Партия еды» до 100%, выкупив долю у предыдущих владельцев, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Сумму сделки стороны не раскрывают.

Основатели и команда продолжают работать в проекте, сказал представитель «Яндекса» «Интерфаксу».

Компания «Яндекс.Такси» купила 83,3% в «Партии еды» осенью 2018 г.; 16,7% осталось у предыдущих владельцев проекта Михаила Перегудова, Владимира Черкашина и Филиппа Башьяна. «Партия еды» была интегрирована в фудтех-направление «Яндекса», в этом году на базе проекта был представлен сервис «Яндекс.Шеф». Помимо «Партии еды» у «Яндекс.Такси» есть также доставка еды из ресторанов, которая работает под брендом «Яндекс.Еда».

ООО «Партия еды» зарегистрировано в октябре 2015 г. В проекте работают около 100 человек. Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге. Выручка «Партии еды» за 2018 г., по собственным данным, выросла на 110% до 423 млн руб.

Политика
Новости

Медведев протестировал оборудование «Сибура» с помощью зажигалки

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев протестировал необычным способом датчики нештатных ситуаций на заводах «Сибура», сообщает «Интерфакс». Эти датчики Медведеву продемонстрировали в центральном офисе компании, где премьер провел совещание о внедрении систем дистанционного контроля для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Как пишет «Интерфакс», сотрудник «Сибура» рассказал премьеру о возможностях взрывозащитных датчиков, которые в автоматическом режиме передают информацию о состоянии оборудования – данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Сотрудник компании решил продемонстрировать возможности оборудования, нагрев датчик за счет тепла от руки. Однако Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую взял у стоящего рядом вице-премьера Дмитрия Козака. Медведев начал нагревать датчик зажигалкой и система отреагировала характерным сигналом, пишет «Интерфакс».

«Ведомости» не нашли в фотобанках фотографии Медведева с зажигалкой.

Открывая совещание, Медведев сообщил, что системы удаленного мониторинга промышленных объектов тестирует госкорпорация «Ростех» вместе с Ростехнадзором, кроме того, несколько пилотных проектов запущено на предприятиях «Лукойла», СУЭК, «Газпрома», и «Газпром нефти». По словам Медведева, все подобные системы должны работать на российских программных продуктах. По его словам, в будущем такие системы нужно использовать при работе надзорных органов (цитату Медведева приводит пресс-служба правительства).

Экономика
Новости

Путин напомнил лидерам Африки о списанном долге в $20 млрд

Ведомости
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Россия списала африканским странам более $20 млрд долгов, напомнил лидерам стран Африки российский президент Владимир Путин на заседании экономического форума «Россия – Африка» в Сочи. «Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», – говорится в стенограмме выступления Путина, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, с отдельными странами Африки реализуются совместные программы, позволяющие использовать задолженности для финансирования национальных проектов.

Помимо этого Путин считает возможным в ближайшие пять лет удвоить товарооборот между Россией и африканскими странами, передает «РИА Новости». Товарооборот России и ЮАР должен превысить зафиксированный по итогам 2018 г. показатель в $1 млрд, заявил российский лидер. В прошлом году этот показатель увеличился на 28,5%, отметил он. «Слишком маленькая цифра. Надеюсь, что наши сегодняшние контакты дадут хороший импульс этому развитию», – сказал Путин.

По его словам, сейчас Россия поставляет третьим странам преимущественно сельскохозяйственную продукцию, а не оружие. «Оружия там на $15 млрд, а по сельхозпродукции, по-моему, $25 млрд. У нас есть хороший очень потенциал развития», – сказал Путин.

Саммит «Россия – Африка» проходит в Сочи 23–24 октября. На мероприятие были приглашены главы всех 54 стран Африки, более 40 из них принимают участие в саммите.

Участники первого форума «Россия – Африка»

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