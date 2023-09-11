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МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра Филатова

Ведомости

МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра Бориса Филатова, следует из базы данных ведомства.

Согласно карточке Филатова, он объявлен в розыск по статье УК РФ.

В пресс-службе Басманного суда Москвы рассказали «Ведомостям», что Филатов заочно арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

В апреле 2022 г. пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Филатова. Поводом послужил его пост в соцсетях «с призывами убивать россиян по всему миру». В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида).

В августе МВД объявило в розыск по уголовной статье замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, а также генерал-майоров Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука. В конце июля СК России заочно предъявил им обвинение. По информации ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения свыше 100 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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