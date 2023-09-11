МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра Филатова
МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра Бориса Филатова, следует из базы данных ведомства.
Согласно карточке Филатова, он объявлен в розыск по статье УК РФ.
В пресс-службе Басманного суда Москвы рассказали «Ведомостям», что Филатов заочно арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
В апреле 2022 г. пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Филатова. Поводом послужил его пост в соцсетях «с призывами убивать россиян по всему миру». В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида).
В августе МВД объявило в розыск по уголовной статье замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, а также генерал-майоров Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука. В конце июля СК России заочно предъявил им обвинение. По информации ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения свыше 100 человек.