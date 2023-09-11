МВД России объявило в розыск мэра украинского Днепра Филатова

В августе МВД объявило в розыск по уголовной статье замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, а также генерал-майоров Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука. В конце июля СК России заочно предъявил им обвинение. По информации ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения свыше 100 человек.