Посол Нидерландов в Москве Плух завершил работу в России
Посол Нидерландов в России Хиллес Арно Бесхоор Плух завершил свою деятельность в стране, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
4 мая, в День поминовения павших, он принял участие в возложении венка у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса на Введенском кладбище в Москве.
«Участие в торжественной церемонии завершило деятельность г-на Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в России», – говорится в сообщении.
В конце марта 2022 г. Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
18 февраля 2023 г. министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что королевство решило выслать из страны около 10 российских дипломатов. С 20 февраля того же года было закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля – российское торговое представительство в Амстердаме. С 20 февраля российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан.