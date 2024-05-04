Посол Нидерландов в Москве Плух завершил работу в России

18 февраля 2023 г. министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что королевство решило выслать из страны около 10 российских дипломатов. С 20 февраля того же года было закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля – российское торговое представительство в Амстердаме. С 20 февраля российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан.