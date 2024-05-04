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Посол Нидерландов в Москве Плух завершил работу в России

Ведомости

Посол Нидерландов в России Хиллес Арно Бесхоор Плух завершил свою деятельность в стране, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

4 мая, в День поминовения павших, он принял участие в возложении венка у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса на Введенском кладбище в Москве.

«Участие в торжественной церемонии завершило деятельность г-на Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в России», – говорится в сообщении.

В конце марта 2022 г. Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

18 февраля 2023 г. министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что королевство решило выслать из страны около 10 российских дипломатов. С 20 февраля того же года было закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля – российское торговое представительство в Амстердаме. С 20 февраля российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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