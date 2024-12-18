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Минобороны Нидерландов: F-35 сопроводили самолеты РФ над Балтийским морем

Ведомости

Голландские истребители F-35 совместно с Финляндией и Швецией сопроводили российские военные самолеты над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети X.

«Наши F-35 ежедневно демонстрируют бдительность <...>. Вчера вместе с Финляндией и Швецией мы перехватили над Балтийским морем российский самолет, оснащенный сверхзвуковыми ракетами», – уточнил Брекельманс.

9 декабря минобороны Нидерландов сообщило, что два голландских F-35 сопроводили три российских самолета над Балтийским морем в Эстонии. Утверждалось, что в первой половине дня 6 декабря были идентифицированы российские Ан-72 и Су-24, а во второй – Ил-20. Истребители дистанционно сопроводили самолеты над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.

В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО более 300 раз поднимали истребители для перехвата российских военных самолетов, которые были замечены в непосредственной близости от воздушного пространства стран – членов альянса. Уточнялось, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов России «непредсказуемым образом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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