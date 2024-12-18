Минобороны Нидерландов: F-35 сопроводили самолеты РФ над Балтийским морем
Голландские истребители F-35 совместно с Финляндией и Швецией сопроводили российские военные самолеты над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети X.
«Наши F-35 ежедневно демонстрируют бдительность <...>. Вчера вместе с Финляндией и Швецией мы перехватили над Балтийским морем российский самолет, оснащенный сверхзвуковыми ракетами», – уточнил Брекельманс.
9 декабря минобороны Нидерландов сообщило, что два голландских F-35 сопроводили три российских самолета над Балтийским морем в Эстонии. Утверждалось, что в первой половине дня 6 декабря были идентифицированы российские Ан-72 и Су-24, а во второй – Ил-20. Истребители дистанционно сопроводили самолеты над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.
В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО более 300 раз поднимали истребители для перехвата российских военных самолетов, которые были замечены в непосредственной близости от воздушного пространства стран – членов альянса. Уточнялось, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов России «непредсказуемым образом».