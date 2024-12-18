Минобороны Нидерландов: F-35 сопроводили самолеты РФ над Балтийским морем

9 декабря минобороны Нидерландов сообщило, что два голландских F-35 сопроводили три российских самолета над Балтийским морем в Эстонии. Утверждалось, что в первой половине дня 6 декабря были идентифицированы российские Ан-72 и Су-24, а во второй – Ил-20. Истребители дистанционно сопроводили самолеты над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.