Минобороны Нидерландов: F-35 сопроводили три самолета РФ над Балтийским морем

Минобороны Нидерландов указывает, что четыре голландских F-35 занимаются мониторингом воздушного пространства НАТО на восточной границе территории альянса с начала декабря. Как утверждает ведомство, в первой половине дня 6 декабря были идентифицированы российские Ан-72 и Су-24, а во второй – Ил-20. Отмечается, что F-35 дистанционно сопроводили самолеты над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.