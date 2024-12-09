Минобороны Нидерландов: F-35 сопроводили три самолета РФ над Балтийским морем
Два голландских F-35 сопроводили три российских самолета над Балтийским морем в Эстонии, сообщается на сайте министерства обороны Нидерландов.
«В прошлую пятницу два голландских самолета F-35 совершили свой первый перехват на территории Эстонии. Голландские военные идентифицировали и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем», – указано в сообщении.
Минобороны Нидерландов указывает, что четыре голландских F-35 занимаются мониторингом воздушного пространства НАТО на восточной границе территории альянса с начала декабря. Как утверждает ведомство, в первой половине дня 6 декабря были идентифицированы российские Ан-72 и Су-24, а во второй – Ил-20. Отмечается, что F-35 дистанционно сопроводили самолеты над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.
В августе ВВС Германии заявило, что истребители НАТО были подняты в небо из-за появления в регионе Балтийского моря российского самолета Ил-20М. Согласно заявлению, истребители сопроводили российский Ил-20М, который двигался не в соответствии с планом полетов и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами.
В 2023 г. военно-воздушные силы НАТО свыше 300 раз поднимали истребители для перехвата военных самолетов РФ, замеченных в непосредственной близости от воздушного пространства стран – членов альянса. В НАТО уточняли, что перехваты происходили в случае приближения военных самолетов РФ «непредсказуемым образом».