Минфин США разрешил ГПБ связанные с гражданской атомной энергетикой транзакции
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США позволило проводить транзакции с участием Газпромбанка (ГПБ), если они связаны с гражданской ядерной энергетикой. Соответствующая лицензия опубликована на сайте OFAC.
Сделки с участием Газпромбанка или компаний, в которых ГПБ владеет как минимум 50%, могут осуществляться до 30 июня 2025 г.
«Для целей настоящей генеральной лицензии термин «связанные с гражданской ядерной энергетикой» означает сделки, совершенные исключительно для поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 г.», – уточняется в лицензии.
При этом документ, в частности, не разрешает сделки, связанные с проектом атомной электростанции «Пакш II» (Венгрия).
В ноябре OFAC ввело санкции в отношении Газпромбанка и отделений финорганизации в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге, а также двух подразделений компании на Кипре.
5 декабря президент России Владимир Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно его указу, Газпромбанк будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.
6 декабря Bloomberg со ссылкой на источник писал, что ЕС и США обсуждают смягчение американских санкций против Газпромбанка. Отмечалось, что в ходе переговоров рассматриваются возможность осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге или использование других каналов платежей.