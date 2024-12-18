Минфин США разрешил ГПБ связанные с гражданской атомной энергетикой транзакции

6 декабря Bloomberg со ссылкой на источник писал, что ЕС и США обсуждают смягчение американских санкций против Газпромбанка. Отмечалось, что в ходе переговоров рассматриваются возможность осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге или использование других каналов платежей.