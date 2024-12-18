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Минфин США разрешил ГПБ связанные с гражданской атомной энергетикой транзакции

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США позволило проводить транзакции с участием Газпромбанка (ГПБ), если они связаны с гражданской ядерной энергетикой. Соответствующая лицензия опубликована на сайте OFAC.

Сделки с участием Газпромбанка или компаний, в которых ГПБ владеет как минимум 50%, могут осуществляться до 30 июня 2025 г.

«Для целей настоящей генеральной лицензии термин «связанные с гражданской ядерной энергетикой» означает сделки, совершенные исключительно для поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 г.», – уточняется в лицензии.

При этом документ, в частности, не разрешает сделки, связанные с проектом атомной электростанции «Пакш II» (Венгрия).

В ноябре OFAC ввело санкции в отношении Газпромбанка и отделений финорганизации в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге, а также двух подразделений компании на Кипре.

5 декабря президент России Владимир Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно его указу, Газпромбанк будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.

6 декабря Bloomberg со ссылкой на источник писал, что ЕС и США обсуждают смягчение американских санкций против Газпромбанка. Отмечалось, что в ходе переговоров рассматриваются возможность осуществления платежей через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге или использование других каналов платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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