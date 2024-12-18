WSJ: спецслужбы Украины берут пример с израильского «Моссада»
Служба безопасности Украины (СБУ) строит свою работу по образцу израильской разведки «Моссад», которая занимается неустанным преследованием «врагов страны» за рубежом, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) представители украинских спецслужб, комментируя убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.
Как сообщает газета, для операций в России СБУ в основном привлекает исполнителей со стороны. На потенциального киллера, как правило с криминальным прошлым, зачастую выходят через Telegram или в интернете. За выполнение задания предлагают деньги или добиваются участия с помощью угроз, рассказал газете человек, участвующий в организации таких операций.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям убийство, террористический акт и незаконный оборот взрывчатых веществ.
18 декабря СК заявил, что был задержан подозреваемый в убийстве генерала. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 г. р., сообщили в ведомстве. По информации следствия, за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 000 и выезд в одну из европейских стран для проживания.