WSJ: спецслужбы Украины берут пример с израильского «Моссада»

Как сообщает газета, для операций в России СБУ в основном привлекает исполнителей со стороны. На потенциального киллера, как правило с криминальным прошлым, зачастую выходят через Telegram или в интернете. За выполнение задания предлагают деньги или добиваются участия с помощью угроз, рассказал газете человек, участвующий в организации таких операций.