Спецпосланник Трампа по Украине раскритиковал убийство Кириллова
Будущий спецпосланник по Украине от команды избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что убийство генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России Игоря Кириллова является неразумным шагом со стороны Киева.
Однако будущий спецпосланник по Украине считает, что это событие не станет серьезным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям «убийство», «террористический акт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».
18 декабря предполагаемый исполнитель убийства начальника войск РХБЗ был задержан, сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Задержанный является гражданином Узбекистана, который был завербован украинскими спецслужбами.
Причастность Службы безопасности Украины подтвердила газета The New York Times. Собеседник издания на условиях анонимности подтвердил детали произошедшего, предоставленные Россией. Он пояснил, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».