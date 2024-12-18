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Спецпосланник Трампа по Украине раскритиковал убийство Кириллова

Ведомости

Будущий спецпосланник по Украине от команды избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что убийство генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России Игоря Кириллова является неразумным шагом со стороны Киева.

«Я не думаю, что это было умно», – сказал Келлог (цитата по «РИА Новости»).

Однако будущий спецпосланник по Украине считает, что это событие не станет серьезным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям «убийство», «террористический акт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».

18 декабря предполагаемый исполнитель убийства начальника войск РХБЗ был задержан, сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Задержанный является гражданином Узбекистана, который был завербован украинскими спецслужбами.

Причастность Службы безопасности Украины подтвердила газета The New York Times. Собеседник издания на условиях анонимности подтвердил детали произошедшего, предоставленные Россией. Он пояснил, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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