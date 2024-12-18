Спецпосланник Трампа по Украине раскритиковал убийство Кириллова

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям «убийство», «террористический акт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».