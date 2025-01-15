Израиль начал подготовку к освобождению заложников из сектора Газа
Армия обороны Израиля официально заявила о подготовке к освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа и должны быть выпущены палестинской группировкой «Хамас» в рамках планируемого соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС.
Подготовительные мероприятия к возвращению заложников были названы «Крыльями свободы».
Ранее CNN сообщал, что палестинская группировка «Хамас» и Израиль согласовали условия соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Официально о заключении соглашения не объявляли.
Al-Jazeera раскрыла приблизительные пункты договора о прекращении огня: Израиль освободит около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250 тех, кто отбывает пожизненное заключение