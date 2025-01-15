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NYT: потеря угольной шахты в Красноармейске нанесет Украине значительный ущерб

Ведомости

Потеря Украиной шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске нанесет ощутимый вред экономике страны, сообщает The New York Times.

Угольная шахта в Красноармейске – последняя работающая шахта под контролем Киева, где добывают коксующийся угль. Топливо необходимо для производства стали, которое используется в военных целях. 

«Обстрелы идут постоянно, и они совсем близко», – передал начальник горнодобывающего отряда Максим Растягаев в телефонном разговоре. Он пояснил, что работающих шахтеров осталось совсем немного – обстрелы часто приводят к отключениям электроэнергии, тогда рабочие оказываются запертыми под землей на несколько часов. 

Прогнозируется, что при закрытии шахты производство стали сократится более чем вдвое, последствия повлияют на торговлю металлом и стальной продукцией, которые занимают вторую по величине строчку экспорта Украины. Прекращение работы шахты приведет также к сокращению налоговых поступлений и лишению армии страны необходимых материалов для производства брони. 

13 января издание Reuters сообщало о том, что из-за приближения российской армии к Красноармейску прекращена добыча угля в расположенной там шахте. По информации агентства, работы продолжают вести только на поверхности, проводится эвакуация работников предприятия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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