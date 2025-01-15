NYT: потеря угольной шахты в Красноармейске нанесет Украине значительный ущерб
Потеря Украиной шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске нанесет ощутимый вред экономике страны, сообщает The New York Times.
Угольная шахта в Красноармейске – последняя работающая шахта под контролем Киева, где добывают коксующийся угль. Топливо необходимо для производства стали, которое используется в военных целях.
«Обстрелы идут постоянно, и они совсем близко», – передал начальник горнодобывающего отряда Максим Растягаев в телефонном разговоре. Он пояснил, что работающих шахтеров осталось совсем немного – обстрелы часто приводят к отключениям электроэнергии, тогда рабочие оказываются запертыми под землей на несколько часов.
Прогнозируется, что при закрытии шахты производство стали сократится более чем вдвое, последствия повлияют на торговлю металлом и стальной продукцией, которые занимают вторую по величине строчку экспорта Украины. Прекращение работы шахты приведет также к сокращению налоговых поступлений и лишению армии страны необходимых материалов для производства брони.
13 января издание Reuters сообщало о том, что из-за приближения российской армии к Красноармейску прекращена добыча угля в расположенной там шахте. По информации агентства, работы продолжают вести только на поверхности, проводится эвакуация работников предприятия.