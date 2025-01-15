NYT: потеря угольной шахты в Красноармейске нанесет Украине значительный ущерб

«Обстрелы идут постоянно, и они совсем близко», – передал начальник горнодобывающего отряда Максим Растягаев в телефонном разговоре. Он пояснил, что работающих шахтеров осталось совсем немного – обстрелы часто приводят к отключениям электроэнергии, тогда рабочие оказываются запертыми под землей на несколько часов.