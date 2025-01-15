Рубио: Украине и России придется делать уступки для урегулирования конфликта

«План завершения конфликта потребует больших усилий. Это не будет легко. Для этого потребуется смелая дипломатия. Надежда заключается в том, что первым шагом может стать прекращение огня, – сказал Рубио во время слушаний по его утверждению в сенате. – Для достижения таких целей, как прекращение огня и мирное урегулирование, всем сторонам нужно быть реалистами. Уступки придется делать как Российской Федерации, так и Украине».