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Рубио: Украине и России придется делать уступки для урегулирования конфликта

У обеих стран должны быть рычаги давления для того, чтобы переговоры не были бесполезными
Людмила Чернова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Киеву и Москве придется идти на компромиссы для того, чтобы переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были эффективными, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

«План завершения конфликта потребует больших усилий. Это не будет легко. Для этого потребуется смелая дипломатия. Надежда заключается в том, что первым шагом может стать прекращение огня, – сказал Рубио во время слушаний по его утверждению в сенате. – Для достижения таких целей, как прекращение огня и мирное урегулирование, всем сторонам нужно быть реалистами. Уступки придется делать как Российской Федерации, так и Украине».

Рубио добавил, что Соединенные Штаты также должны будут участвовать в этом процессе. Кандидат на пост главы госдепа также подчеркнул, что у обеих сторон должны быть рычаги давления.

«По сути, будет трудно достичь цели прекращения огня и, в конечном итоге, мирного соглашения, если обе стороны не будут обладать рычагами давления», – сказал он.

Рубио также заявил, что официальной политикой США должна быть направленность на завершение конфликта на Украине.

«Этот процесс будет трудным. Конфликты такого рода, с глубокими историческими корнями, требуют серьезной дипломатии и напряженной работы. Но это необходимо, потому что этот конфликт должен закончиться», – заявил Рубио.

Рубио сказал, что его главные разногласия с администрацией Байдена касательно конфликта на Украине заключались в том, что Белый дом никогда четко не обозначил конечную цель конфликта и на что именно выделяются средства.

Он подчеркнул, что в текущем конфликте нет сценария, при котором Россия смогла бы занять всю территорию Украины. В то же время он отметил, что нереалистично ожидать, что Украина сможет полностью вытеснить российские войска на позиции, которые они занимали до начала спецоперации, учитывая различие в размерах и ресурсах сторон.

Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.

В ответ на такие высказывания СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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