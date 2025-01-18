Маск: мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи гражданам
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше оказания помощи людям, пострадавшим из-за лесных пожаров. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
14 января избранный президент США Дональдр Трамп заявил, что пожары в Калифорнии причинили больший ущерб, чем мог бы сделать ядерный удар. По его мнению, трагедии можно было избежать. Ранее Трамп обвинил в некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса.
Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начались 7 января. По данным Reuters, с начала пожаров погибли 24 человека, более двух десятков числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил свыше 12 000 сооружений. Аналитическая компания AccuWeather предварительно оценила общий ущерб и экономические потери от пожаров в $135–150 млрд.