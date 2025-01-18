Маск: мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи гражданам

14 января избранный президент США Дональдр Трамп заявил, что пожары в Калифорнии причинили больший ущерб, чем мог бы сделать ядерный удар. По его мнению, трагедии можно было избежать. Ранее Трамп обвинил в некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса.