Сыну Порошенко выписали штраф за неявку в военкомат

«Страна» 4 декабря прошлого года писала, что сын экс-президента был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК. Сообщалось, что Порошенко вызывали туда 4 сентября и 21 октября, но он «оба раза проигнорировал вызов». По данным СМИ, сын бывшего главы государства имеет воинское звание лейтенанта запаса, сейчас он живет преимущественно за границей.