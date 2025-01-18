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Сыну Порошенко выписали штраф за неявку в военкомат

Ведомости

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в неявке по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), он должен заплатить штраф в размере 25 500 гривен (около 62 000 руб.) Об этом со ссылкой на постановление о правонарушении сообщает издание «Страна».

Алексей Порошенко, как следует из документа, не явился в Печерский районный ТЦК в Киеве за повесткой для уточнения данных. В случае если он не оплатит штраф в течение 15 дней, то его сумма удвоится.

«Страна» 4 декабря прошлого года писала, что сын экс-президента был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК. Сообщалось, что Порошенко вызывали туда 4 сентября и 21 октября, но он «оба раза проигнорировал вызов». По данным СМИ, сын бывшего главы государства имеет воинское звание лейтенанта запаса, сейчас он живет преимущественно за границей.

В октябре 2024 г. стало известно, что Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) наложила арест на российское имущество Алексея Порошенко. В июле директор ФССП Дмитрий Аристов также сообщил о передаче кондитерской фабрики Петра Порошенко «Рошен» в Липецке в доход России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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