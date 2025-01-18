Сыну Порошенко выписали штраф за неявку в военкомат
Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в неявке по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), он должен заплатить штраф в размере 25 500 гривен (около 62 000 руб.) Об этом со ссылкой на постановление о правонарушении сообщает издание «Страна».
Алексей Порошенко, как следует из документа, не явился в Печерский районный ТЦК в Киеве за повесткой для уточнения данных. В случае если он не оплатит штраф в течение 15 дней, то его сумма удвоится.
«Страна» 4 декабря прошлого года писала, что сын экс-президента был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК. Сообщалось, что Порошенко вызывали туда 4 сентября и 21 октября, но он «оба раза проигнорировал вызов». По данным СМИ, сын бывшего главы государства имеет воинское звание лейтенанта запаса, сейчас он живет преимущественно за границей.
В октябре 2024 г. стало известно, что Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) наложила арест на российское имущество Алексея Порошенко. В июле директор ФССП Дмитрий Аристов также сообщил о передаче кондитерской фабрики Петра Порошенко «Рошен» в Липецке в доход России.