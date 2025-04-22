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В результате теракта в Индии погибли не менее 28 человек

Ведомости

По меньшей мере 28 человек, в том числе двое иностранных туристов, погибли в результате стрельбы в регионе Кашмир на севере Индии, еще около 30 ранены. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Пахалгам. По информации газеты, неизвестные открыли стрельбу по туристам, которые шли по тропе в долине Байсаран. Местные власти назвали произошедшее терактом.

Собеседники газеты рассказали, что погибшие туристы были гражданами Италии и Израиля. Главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла заявил, что точное число погибших все еще устанавливается и будет официально объявлено позже.

Вице-губернатор Джамму и Кашмира Манодж Синха заявил, что все причастные к данному происшествию будут привлечены к ответственности.

В связи с произошедшим президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер- министру Индии Нарендре Моде, где выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он отметил, что российская сторона готова к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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