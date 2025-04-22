В результате теракта в Индии погибли не менее 28 человек
По меньшей мере 28 человек, в том числе двое иностранных туристов, погибли в результате стрельбы в регионе Кашмир на севере Индии, еще около 30 ранены. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в городе Пахалгам. По информации газеты, неизвестные открыли стрельбу по туристам, которые шли по тропе в долине Байсаран. Местные власти назвали произошедшее терактом.
Собеседники газеты рассказали, что погибшие туристы были гражданами Италии и Израиля. Главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла заявил, что точное число погибших все еще устанавливается и будет официально объявлено позже.
Вице-губернатор Джамму и Кашмира Манодж Синха заявил, что все причастные к данному происшествию будут привлечены к ответственности.
В связи с произошедшим президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер- министру Индии Нарендре Моде, где выразил соболезнования родным и близким погибших.
Он отметил, что российская сторона готова к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.