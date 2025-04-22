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Вашингтон ожидает снижения напряженности в торговом противостоянии с Пекином

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговое противостояние между США и Китаем не может продолжаться в течение долгого времени. Он выразил уверенность, что процесс деэскалации начнется в ближайшем будущем. Заявление Бессента, сделанное на закрытом мероприятии, организованном JPMorgan Chase в Вашингтоне, приводит агентство Bloomberg.

По словам участников встречи, Бессент охарактеризовал текущую ситуацию как фактическое торговое эмбарго, подчеркнув, что обеим странам предстоит найти способы для снижения напряженности, говорится в сообщении агентства.

Бессент заявил на мероприятии, что США не стремятся к разрыву торговых отношений с Китаем, а текущий уровень пошлин он назвал «нежизнеспособным».

Бессент выразил надежду на скорое снижение напряженности, но отметил, что крупное соглашение возможно лишь через два–три года, сообщает агентство.

Он также подчеркнул, что любое соглашение должно способствовать росту производства в США, и добавил, что переговоры с Китаем по этому вопросу еще не стартовали.

Торговое противостояние между США и Китаем обострилось 2 апреля, когда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-ный тариф на китайские товары. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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