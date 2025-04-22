Вашингтон ожидает снижения напряженности в торговом противостоянии с Пекином
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговое противостояние между США и Китаем не может продолжаться в течение долгого времени. Он выразил уверенность, что процесс деэскалации начнется в ближайшем будущем. Заявление Бессента, сделанное на закрытом мероприятии, организованном JPMorgan Chase в Вашингтоне, приводит агентство Bloomberg.
По словам участников встречи, Бессент охарактеризовал текущую ситуацию как фактическое торговое эмбарго, подчеркнув, что обеим странам предстоит найти способы для снижения напряженности, говорится в сообщении агентства.
Бессент заявил на мероприятии, что США не стремятся к разрыву торговых отношений с Китаем, а текущий уровень пошлин он назвал «нежизнеспособным».
Бессент выразил надежду на скорое снижение напряженности, но отметил, что крупное соглашение возможно лишь через два–три года, сообщает агентство.
Он также подчеркнул, что любое соглашение должно способствовать росту производства в США, и добавил, что переговоры с Китаем по этому вопросу еще не стартовали.
Торговое противостояние между США и Китаем обострилось 2 апреля, когда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-ный тариф на китайские товары. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.