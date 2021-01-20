Пять правоохранителей получили ранения в ходе спецоперации в Чечне
В ходе спецоперации по ликвидации банды Аслана Бютукаева в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.
«Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — сказал он.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о проведении спецоперации в Чечне, результатом которой стала ликвидация банды Бютукаева в составе пяти человек.
После этого глава республики Рамзан Кадыров заявил о полном уничтожении бандподполья в Чечне.