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Общество

В Новгородской области приостановят работу общепита

Ведомости

C 8 ноября в Новгородской области приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Соответствующая видеозапись опубликована в его Instagram.

«На неделю с восьмого числа приостанавливается работа предприятий общественного питания за исключением тех, которые работают на производстве или готовы оказывать услуги навынос, или предприятий общественного питания при гостиницах» — сказал он, отметив, что будут определенные ограничения на экскурсии и торговлю непродовольственными товарами — за исключением товаров первой необходимости. По словам Никитина, продовольственные магазины, включая и те, что входят в торговые сети, смогут работать только при условии 100%-ной вакцинации персонала.

«Будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями... пункты проката детских машин, карусели и т. д. Гулять в парках можно, но какие-то истории на эту неделю будут также закрыты», — добавил Никитин.

По данным оперативного штаба, общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Новгородской области составляет 50 923, выздоровевших — 45 423, умерли 522 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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