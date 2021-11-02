В Новгородской области приостановят работу общепита

«На неделю с восьмого числа приостанавливается работа предприятий общественного питания за исключением тех, которые работают на производстве или готовы оказывать услуги навынос, или предприятий общественного питания при гостиницах» — сказал он, отметив, что будут определенные ограничения на экскурсии и торговлю непродовольственными товарами — за исключением товаров первой необходимости. По словам Никитина, продовольственные магазины, включая и те, что входят в торговые сети, смогут работать только при условии 100%-ной вакцинации персонала.