В Новгородской области приостановят работу общепита
C 8 ноября в Новгородской области приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Соответствующая видеозапись опубликована в его Instagram.
«На неделю с восьмого числа приостанавливается работа предприятий общественного питания за исключением тех, которые работают на производстве или готовы оказывать услуги навынос, или предприятий общественного питания при гостиницах» — сказал он, отметив, что будут определенные ограничения на экскурсии и торговлю непродовольственными товарами — за исключением товаров первой необходимости. По словам Никитина, продовольственные магазины, включая и те, что входят в торговые сети, смогут работать только при условии 100%-ной вакцинации персонала.
«Будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями... пункты проката детских машин, карусели и т. д. Гулять в парках можно, но какие-то истории на эту неделю будут также закрыты», — добавил Никитин.
По данным оперативного штаба, общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Новгородской области составляет 50 923, выздоровевших — 45 423, умерли 522 человека.