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Общество

МВД предостерегло россиян от участия в несогласованных акциях 4-7 ноября

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) призвало россиян отказаться от участия в несогласованных публичных мероприятиях, запланированных на 4-7 ноября, говорится на сайте «МВД медиа». 

«Ведомство напоминает, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов Российской Федерации приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность», — сказано в сообщении. 

МВД призвало россиян соблюдать действующие в регионах ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, ведомство рекомендовало гражданам предупредить о негативных последствиях родственников, выражающих намерение поучаствовать в несанкционированных акциях. 

Правоохранители также напомнили, что при возникновении массовых беспорядков организаторов и участников митингов могут привлечь к уголовной ответственности. «МВД России готово в полном объеме обеспечить правопорядок на всей территории страны, не допустить осложнения оперативной обстановки», — подчеркнули в ведомстве.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. 

МВД не уточнило, о каких именно акциях идет речь. Однако ранее, в конце октября, ассоциация «Институт национальной политики» сообщила о подаче в мэрию Москвы заявки на проведение 4 ноября «Русского марша». Националисты собирались организовать акцию на 5000 человек. Подобные марши проводятся с 2005 г. В 2020 г. их заявки на проведение мероприятия отклонили из-за действующих в России коронавирусных ограничений.

По данным оперштаба, за последние сутки в стране выявили 39 008 новых случаев коронавируса. Ранее, 31 октября, показатель впервые почти достиг 41 000. Общее число зафиксированных случаев инфицирования за время пандемии в России составляет 8,6 млн. Из них 7,4 млн пациентов с COVID-19 выздоровели, 240 871 человек умер, остальные болеют в настоящий момент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных