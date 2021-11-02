МВД предостерегло россиян от участия в несогласованных акциях 4-7 ноября

МВД не уточнило, о каких именно акциях идет речь. Однако ранее, в конце октября, ассоциация «Институт национальной политики» сообщила о подаче в мэрию Москвы заявки на проведение 4 ноября «Русского марша». Националисты собирались организовать акцию на 5000 человек. Подобные марши проводятся с 2005 г. В 2020 г. их заявки на проведение мероприятия отклонили из-за действующих в России коронавирусных ограничений.