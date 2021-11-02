МВД предостерегло россиян от участия в несогласованных акциях 4-7 ноября
Министерство внутренних дел (МВД) призвало россиян отказаться от участия в несогласованных публичных мероприятиях, запланированных на 4-7 ноября, говорится на сайте «МВД медиа».
«Ведомство напоминает, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов Российской Федерации приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность», — сказано в сообщении.
МВД призвало россиян соблюдать действующие в регионах ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, ведомство рекомендовало гражданам предупредить о негативных последствиях родственников, выражающих намерение поучаствовать в несанкционированных акциях.
Правоохранители также напомнили, что при возникновении массовых беспорядков организаторов и участников митингов могут привлечь к уголовной ответственности. «МВД России готово в полном объеме обеспечить правопорядок на всей территории страны, не допустить осложнения оперативной обстановки», — подчеркнули в ведомстве.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
МВД не уточнило, о каких именно акциях идет речь. Однако ранее, в конце октября, ассоциация «Институт национальной политики» сообщила о подаче в мэрию Москвы заявки на проведение 4 ноября «Русского марша». Националисты собирались организовать акцию на 5000 человек. Подобные марши проводятся с 2005 г. В 2020 г. их заявки на проведение мероприятия отклонили из-за действующих в России коронавирусных ограничений.
По данным оперштаба, за последние сутки в стране выявили 39 008 новых случаев коронавируса. Ранее, 31 октября, показатель впервые почти достиг 41 000. Общее число зафиксированных случаев инфицирования за время пандемии в России составляет 8,6 млн. Из них 7,4 млн пациентов с COVID-19 выздоровели, 240 871 человек умер, остальные болеют в настоящий момент.