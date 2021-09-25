В полиции заявили о незаконности акции КПРФ

Мэрия Москвы не согласовала митинги, заявленные КПРФ на 25 сентября, из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, Роскомнадзор предупредил редакцию сайта московского отделения КПРФ о блокировке в случае, если оттуда не будет удален анонс несанкционированной акции. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.