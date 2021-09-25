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В полиции заявили о незаконности акции КПРФ

Ведомости

Полиция через громкоговорители предупредила собравшихся на Пушкинской площади об ответственности за участие в незаконной акции КПРФ, проведение которой ранее объявила партия, сообщили «РИА Новости».

Всего участие в несогласованном мероприятии приняли около 400 человек, сообщили в столичном ГУ МВД. Как отмечает ТАСС, полиция не стала задерживать участников акции, ограничившись включением патриотических песен, заглушавших выступления участников митинга.

О незаконности проведения данного мероприятия столичная полиция предупредила еще накануне. Там напомнили, что 30 участников несогласованной акции на Пушкинской площади 20 сентября, которая набрала около 300 участников и была проведена председателем московского горкома КПРФ Валерием Рашкиным, уже привлечены к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ.

Мэрия Москвы не согласовала митинги, заявленные КПРФ на 25 сентября, из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, Роскомнадзор предупредил редакцию сайта московского отделения КПРФ о блокировке в случае, если оттуда не будет удален анонс несанкционированной акции. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.

Ранее по теме: Роскомнадзор предупредил КПРФ о возможной блокировке сайта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных