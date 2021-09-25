В полиции заявили о незаконности акции КПРФ
Полиция через громкоговорители предупредила собравшихся на Пушкинской площади об ответственности за участие в незаконной акции КПРФ, проведение которой ранее объявила партия, сообщили «РИА Новости».
Всего участие в несогласованном мероприятии приняли около 400 человек, сообщили в столичном ГУ МВД. Как отмечает ТАСС, полиция не стала задерживать участников акции, ограничившись включением патриотических песен, заглушавших выступления участников митинга.
О незаконности проведения данного мероприятия столичная полиция предупредила еще накануне. Там напомнили, что 30 участников несогласованной акции на Пушкинской площади 20 сентября, которая набрала около 300 участников и была проведена председателем московского горкома КПРФ Валерием Рашкиным, уже привлечены к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ.
Мэрия Москвы не согласовала митинги, заявленные КПРФ на 25 сентября, из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, Роскомнадзор предупредил редакцию сайта московского отделения КПРФ о блокировке в случае, если оттуда не будет удален анонс несанкционированной акции. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.