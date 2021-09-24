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Роскомнадзор предупредил КПРФ о возможной блокировке сайта

Ведомости

Роскомнадзор направил КПРФ предупреждение о блокировке сайта партии из-за публикации, в которой содержатся призывы к участию «в несогласованном массовом мероприятии протестного характера» 25 сентября. Уведомление, поступившее от регулятора, КПРФ опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

«Размещенная информация преследует цель возбуждения протестной активности и вовлечения граждан в массовое нарушение общественного порядка, несоблюдение требование федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — говорится в документе, обнародованном партией.

Со ссылкой на закон Роскомнадзор заявил, что информировать граждан о проведении публичного мероприятия, указывая в том числе дату, время и место, можно только по согласованию с властями. Ранее же департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не согласовал КПРФ проведение акций.

Роскомнадзор потребовал от КПРФ незамедлительно удалить представленную на сайте информацию об акции. В самой партии отметили, что планировали провести мероприятие «в форме встречи с депутатами».

После этого сообщение на сайте КПРФ было исправлено. «Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это народный сход, — он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга — мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта», — пояснил агентству «РИА Новости» член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов.

15 сентября КПРФ сообщила о намерении провести 20-25 сентября «четвертую волну всероссийской народной акции протеста в защиту результатов выборов» в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября. Заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков также заявил, что КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве. Однако власти Москвы отказали в согласовали акций, сославшись на ситуацию с коронавирусом. 

Сегодня ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Ранее по теме: Полиция Москвы предупредила об ответственности за несогласованные акции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных