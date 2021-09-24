Роскомнадзор предупредил КПРФ о возможной блокировке сайта

После этого сообщение на сайте КПРФ было исправлено. «Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это народный сход, — он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга — мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта», — пояснил агентству «РИА Новости» член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов.