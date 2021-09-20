Власти Москвы не согласовали митинги КПРФ
Московские власти не согласовали КПРФ митинги, которые та планировала провести 20, 21 и 25 сентября, из-за ситуации с коронавирусом, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы «об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», — заявили в департаменте.
КПРФ планировала провести митинги в указанные даты на Пушкинской площади в Москве. Предполагалось, что участие в каждом из протестов примут до 5000 человек.
15 сентября КПРФ заявила о намерении провести 20-25 сентября «четвертую волну всероссийской народной акции протеста в защиту результатов выборов» в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.
Кроме того, сегодня заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков заявил, что КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве. По его словам, партия намерена подать жалобы в суд.
При этом зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин сегодня рассказал «Интерфаксу» о планах КПРФ провести акции в Москве 25 сентября и 3 октября. Он уточнил, что такие заявки уже поданы.