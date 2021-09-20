Власти Москвы не согласовали митинги КПРФ

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы «об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», — заявили в департаменте.