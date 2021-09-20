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Власти Москвы не согласовали митинги КПРФ

Ведомости

Московские власти не согласовали КПРФ митинги, которые та планировала провести 20, 21 и 25 сентября, из-за ситуации с коронавирусом, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы «об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», — заявили в департаменте.

КПРФ планировала провести митинги в указанные даты на Пушкинской площади в Москве. Предполагалось, что участие в каждом из протестов примут до 5000 человек.

15 сентября КПРФ заявила о намерении провести 20-25 сентября «четвертую волну всероссийской народной акции протеста в защиту результатов выборов» в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.

Кроме того, сегодня заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков заявил, что КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве. По его словам, партия намерена подать жалобы в суд.

При этом зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин сегодня рассказал «Интерфаксу» о планах КПРФ провести акции в Москве 25 сентября и 3 октября. Он уточнил, что такие заявки уже поданы.

Ранее по теме: КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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