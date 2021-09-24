Полиция Москвы предупредила об ответственности за несогласованные акции

Мэрия Москвы не согласовала ни одного из митингов, заявленных КПРФ на 25 сентября в связи с результатами выборов и в знак протеста против использования онлайн-голосования, которое в партии считают инструментом фальсификаций. Власти объяснили это эпидемической ситуацией. Кроме того, Роскомнадзор предупредил редакцию сайта московского отделения КПРФ о блокировке в случае, если оттуда не будет удален анонс несанкционированной акции. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.