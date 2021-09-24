Полиция Москвы предупредила об ответственности за несогласованные акции
Московская полиция предупредила об ответственности участников несогласованных акций протеста, которую на 25 сентября анонсировал ряд оппозиционных кандидатов, не прошедших по столичным округам во время выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.
«В связи с распространением в сети интернет призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября на территории Москвы предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении. Там заверили, что попытки провести акции, «а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».
В полиции напомнили, что 30 участников несогласованной акции на Пушкинской площади 20 сентября, которая набрала около 300 участников и была проведена председателем московского горкома КПРФ, кандидатом в депутаты Госдумы Валерием Рашкиным, уже привлечены к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ. В московском управлении МВД добавили, что «комплекс мероприятий, направленный на установление личностей участников, продолжается». Так, сегодня была задержана кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, депутат Мосгордумы Елена Янчук в связи с присутствием на акции 20 сентября
Мэрия Москвы не согласовала ни одного из митингов, заявленных КПРФ на 25 сентября в связи с результатами выборов и в знак протеста против использования онлайн-голосования, которое в партии считают инструментом фальсификаций. Власти объяснили это эпидемической ситуацией. Кроме того, Роскомнадзор предупредил редакцию сайта московского отделения КПРФ о блокировке в случае, если оттуда не будет удален анонс несанкционированной акции. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Сергей Обухов.