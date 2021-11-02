В Германии могут ввести ограничения для непривитых от коронавируса
Непривитые от коронавируса граждане Германии могут столкнуться с ограничениями, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
По данным телеканала, Меркель очень обеспокоена экспоненциальным ростом случаев заражения коронавирусом и в ходе заседания Федерального совета партии ХДС предложила «жесткие ограничения для невакцинированных». В частности, власти страны могут ввести требование об обязательном ежедневном тесте на инфекцию на рабочем месте. Какие еще меры могут быть введены, N-TV не сообщает.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии за все время пандемии выявили свыше 4,6 млн случаев коронавируса, умерли 95 860 человек. В стране использовано более 112 млн доз вакцины от коронавируса.