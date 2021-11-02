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В Германии могут ввести ограничения для непривитых от коронавируса

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Непривитые от коронавируса граждане Германии могут столкнуться с ограничениями, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

По данным телеканала, Меркель очень обеспокоена экспоненциальным ростом случаев заражения коронавирусом и в ходе заседания Федерального совета партии ХДС предложила «жесткие ограничения для невакцинированных». В частности, власти страны могут ввести требование об обязательном ежедневном тесте на инфекцию на рабочем месте. Какие еще меры могут быть введены, N-TV не сообщает.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии за все время пандемии выявили свыше 4,6 млн случаев коронавируса, умерли 95 860 человек. В стране использовано более 112 млн доз вакцины от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных