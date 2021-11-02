В Германии могут ввести ограничения для непривитых от коронавируса

По данным телеканала, Меркель очень обеспокоена экспоненциальным ростом случаев заражения коронавирусом и в ходе заседания Федерального совета партии ХДС предложила «жесткие ограничения для невакцинированных». В частности, власти страны могут ввести требование об обязательном ежедневном тесте на инфекцию на рабочем месте. Какие еще меры могут быть введены, N-TV не сообщает.