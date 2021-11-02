В Свердловской области разрешили посещать некоторые заведения без QR-кода
Свердловские власти расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без предъявления QR-кода или иных медицинских документов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации региона. В частности, в список вошли салоны оптики и ортопедические салоны.
В перечень также вошли аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, которые реализуют продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости.
В Свердловской области действует система QR-кодов. С 12 октября без него невозможно попасть в правительственные здания, а с 30 октября — в учреждения культуры, салоны красоты, санатории, заведения общественного питания и торговые центры.
За последние сутки в регионе зарегистрировали 718 случаев заражения, сообщил оперштаб. Общее количество заболевших за всю пандемию составляет 158 812 человек, выздоровели 142 952 пациента, умерли 7532 человека.