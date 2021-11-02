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Общество

В Свердловской области разрешили посещать некоторые заведения без QR-кода

Ведомости

Свердловские власти расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без предъявления QR-кода или иных медицинских документов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации региона. В частности, в список вошли салоны оптики и ортопедические салоны.

В перечень также вошли аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, которые реализуют продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости.

В Свердловской области действует система QR-кодов. С 12 октября без него невозможно попасть в правительственные здания, а с 30 октября — в учреждения культуры, салоны красоты, санатории, заведения общественного питания и торговые центры.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 718 случаев заражения, сообщил оперштаб. Общее количество заболевших за всю пандемию составляет 158 812 человек, выздоровели 142 952 пациента, умерли 7532 человека.

Ранее по теме: В Свердловской области допустили введение локдауна из-за нарушений режима QR-кодов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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