В Свердловской области разрешили посещать некоторые заведения без QR-кода

Свердловские власти расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без предъявления QR-кода или иных медицинских документов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации региона. В частности, в список вошли салоны оптики и ортопедические салоны.