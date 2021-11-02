В Москве проверили качество воздуха после жалоб на запах гари
Управление Роспотребнадзора по Москве не обнаружило превышений ПДК вредных веществ в воздухе после жалоб граждан на запах гари, который появился одновременно с туманом в столице.
«2 ноября в штатном режиме во всех административных округах города проведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам проведенных исследований превышений содержаний загрязняющих веществ не установлено», — цитирует «Интерфакс» ведомство. Также специалисты выехали для отбора проб воздуха в поселение Сосенское, деревни Сосенки и Николо-Хованское.
Густой туман появился в Москве вечером в понедельник, 1 ноября. Данное явление наблюдалось в отдельных районах столицы и всю первую половину дня вторника. Кроме того, жители некоторых районов города жаловались на запах гари. Также сообщалось о задержке вылета и прилета рейсов из-за неблагоприятных метеорологических условий — тумана и ограниченной видимости.