В Москве проверили качество воздуха после жалоб на запах гари

Густой туман появился в Москве вечером в понедельник, 1 ноября. Данное явление наблюдалось в отдельных районах столицы и всю первую половину дня вторника. Кроме того, жители некоторых районов города жаловались на запах гари. Также сообщалось о задержке вылета и прилета рейсов из-за неблагоприятных метеорологических условий — тумана и ограниченной видимости.