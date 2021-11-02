Мишустин утвердил новые правила отнесения сведений к гостайне

Как отмечает ТАСС, основания для причисления сведений к секретным практически не изменились в сравнении с предыдущей редакцией данных правил, которые были утверждены в 1995 г. Так, из правил исключено положение о том, что руководители органов государственной власти, Росатома и Роскосмоса, наделенные полномочиями по отнесению сведений к гостайне, организуют разработку перечня и несут персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной тайне.