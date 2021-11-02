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Мишустин утвердил новые правила отнесения сведений к гостайне

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения составляющих гостайну данных к секретным, совершенно секретным и особой важности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, оно вступит в силу 1 января 2022 г.

«Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений», — указано в документе.

Как отмечает ТАСС, основания для причисления сведений к секретным практически не изменились в сравнении с предыдущей редакцией данных правил, которые были утверждены в 1995 г. Так, из правил исключено положение о том, что руководители органов государственной власти, Росатома и Роскосмоса, наделенные полномочиями по отнесению сведений к гостайне, организуют разработку перечня и несут персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной тайне.

Кроме того, в старой редакции правил был указан порядок составления перечней сведений, которые подлежат засекречиванию. Теперь в документе указаны только основания для отнесения данных к секретным, совершенно секретным и особой важности.

В документе уточняется, что к сведениям особой важности следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России. К совершенно секретным сведениям следует отнести сведения из тех же областей, «распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики Российской Федерации».

К секретным сведениям отнесены данные, составляющие государственную тайну, распространение которых навредит предприятиям, учреждениям или организациям, которые осуществляют военную, внешнеполитическую, экономическую, научно-техническую, разведывательную, контрразведывательную или оперативно-разыскную деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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