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С рудника «Комсомольский» в Норильске из-за пожара эвакуировали горняков

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На руднике «Комсомольский» в Норильске произошел пожар, горняков эвакуировали, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию об этом агентству подтвердили в МЧС. 

По словам собеседника агентства, пожар на руднике произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. «Проводится эвакуация более 300 горняков», — сказал он.

«На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины. Проводится эвакуация, информации о пострадавших не поступало», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

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РБК со ссылкой на представителя «Норникеля» позднее сообщил, что горняков вывели на поверхность, работа рудника продолжится «после проведения необходимых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и проветривания».

В середине мая на шахте Таштагольская в Кузбассе произошел «горный удар», всех работавших под землей 250 человек вывели на поверхность. В результате инцидента никто не пострадал. 

В конце ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать.

Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного спасателя, считавшегося погибшим, нашли живым. В марте на этой же шахте произошел сбой в работе вентиляции, работников эвакуировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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