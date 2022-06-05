С рудника «Комсомольский» в Норильске из-за пожара эвакуировали горняков
На руднике «Комсомольский» в Норильске произошел пожар, горняков эвакуировали, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию об этом агентству подтвердили в МЧС.
По словам собеседника агентства, пожар на руднике произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. «Проводится эвакуация более 300 горняков», — сказал он.
«На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины. Проводится эвакуация, информации о пострадавших не поступало», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.
В середине мая на шахте Таштагольская в Кузбассе произошел «горный удар», всех работавших под землей 250 человек вывели на поверхность. В результате инцидента никто не пострадал.
В конце ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать.
Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного спасателя, считавшегося погибшим, нашли живым. В марте на этой же шахте произошел сбой в работе вентиляции, работников эвакуировали.