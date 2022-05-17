На шахте в Кузбассе из-за «горного удара» эвакуировали более 250 шахтеров

В конце ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать. Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного спасателя, считавшегося погибшим, нашли живым.