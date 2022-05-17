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На шахте в Кузбассе из-за «горного удара» эвакуировали более 250 шахтеров

Ведомости

На шахте Таштагольская в Кузбассе произошел «горный удар», сообщили в администрации предприятия. Всех работавших под землей 250 человек вывели на поверхность, передает «Интерфакс».

В единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района агентству сообщили, что в шахте на момент удара было 252 человека, все они были выведены. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Горный удар — внезапное быстропротекающее разрушение части массива породы, прилегающей к подземной горной выработке.

В конце ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать. Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного спасателя, считавшегося погибшим, нашли живым.

По данным Генпрокуратуры, только за неполный 2021 г. на 31 шахте Кемеровской области было выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 административных дел. Среди нарушений, в частности, специалисты выявили нарушения в сфере промышленной безопасности.

Ранее по теме: Прокуратура выявила около 450 нарушений на шахтах Кузбасса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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