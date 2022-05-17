На шахте в Кузбассе из-за «горного удара» эвакуировали более 250 шахтеров
На шахте Таштагольская в Кузбассе произошел «горный удар», сообщили в администрации предприятия. Всех работавших под землей 250 человек вывели на поверхность, передает «Интерфакс».
В единой дежурно-диспетчерской службе Таштагольского района агентству сообщили, что в шахте на момент удара было 252 человека, все они были выведены. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Горный удар — внезапное быстропротекающее разрушение части массива породы, прилегающей к подземной горной выработке.
В конце ноября 2021 г. на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло задымление. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры, стал взрыв метана. В момент ЧП в шахте находились 285 человек, большинство из них удалось эвакуировать. Изначально сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтеров и шестерых спасателей. Однако позже одного спасателя, считавшегося погибшим, нашли живым.
По данным Генпрокуратуры, только за неполный 2021 г. на 31 шахте Кемеровской области было выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 административных дел. Среди нарушений, в частности, специалисты выявили нарушения в сфере промышленной безопасности.